Жесткое ДТП произошло ночью возле моста на проспекте Строителей в Барнаул

Жесткая авария произошла под мостом на проспекте Строителей в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике «В курсе 22», на месте ДТП работали врачи.

На кадрах с места происшествия видно, что две иномарки столкнулись перед опорой моста. Предположительно, один из водителей был пьян.

Подробности происшествия уточняется, наличие и состояние пострадавших выясняется.