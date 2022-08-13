Жесткое ДТП произошло ночью возле моста на проспекте Строителей в Барнаул
На месте работали сотрудники скорой помощи
13 августа 2022, 07:34
Жесткая авария произошла под мостом на проспекте Строителей в Барнауле. Как сообщают очевидцы в паблике «В курсе 22», на месте ДТП работали врачи.
На кадрах с места происшествия видно, что две иномарки столкнулись перед опорой моста. Предположительно, один из водителей был пьян.
Подробности происшествия уточняется, наличие и состояние пострадавших выясняется.
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