Жильцы шести сгоревших домов в Новосибирске уже год не могут добиться решения суда

Шесть домов на улице Оренбургской сгорели в Новосибирске год назад. Тогда расползлись слухи о том, что это были поджоги с целью обить территорию.

Как рассказала одна из пострадавших женщин журналистам «КП-Новосибирск», в день пожара она развешивала белье на улице, а дым увидела только тогда, когда зашла в дом. Сначала пожилая горожанка подумала, что кто-то что-то жжет, но ей быстро сообщили, что горит ее дом.

Вместе с внучкой женщину переселили в голую комнату общежития, а получить компенсацию она не смогла, потому что у ее сына есть ипотека, а суд решил, что она в компенсации не нуждается.

Сейчас горожанка живет у соседей и надеется на разрешение ситуации.

«Я проснулась, потому что мне показалось, что кто-то стучится в дверь. Район у нас неспокойный, поэтому я растолкала мужа, чтобы он пошел и посмотрел, что случилось. Муж открыл дверь, и тут все вспыхнуло. Оказалось, что это был не стук, а грохот от рушащийся мансарды», — рассказала журналистам еще одна пострадавшая.

По ее словам, во время расследования правоохранители нашли на месте следы бензина. Он также утверждает, что попытки сжечь дом были и раньше, то тогда предотвратить сильное возгорание помогли соседи, которые вовремя предупредили семью.

Сейчас женщина вместе с семьей живет со своими родителями. Получить компенсацию им не удалось.

Расследование дела длится уже год.