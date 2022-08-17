Жителя Алтая задержали за убийство матери и покушение на жену
Супруга жителя Бурлинского района находится в больнице
17 августа 2022, 08:50, Никита Черников
В Алтайском крае задержали 49-летнего жителя Бурлинского района по подозрению в убийстве матери и покушении на убийство жены, сообщили в региональном управлении СК.
Ночью 15 августа мужчина вместе с семьёй был у себя дома. Когда родственники уснули, сельчанин взял охотничий нож и нанёс супруге множественные удары в жизненно важные органы. Затем злоумышленник пришёл к своей матери и не меньше двух раз ударил её ножом в грудь.
От полученных травм 68-летняя пенсионерка скончалась в больнице, 47-летней супруге оказывают медпомощь.
Подозреваемого задержали, в отношении него завели уголовное дело и собираются заключить его под стражу. Расследование продолжается.
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