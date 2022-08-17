Жителя Алтая задержали за убийство матери и покушение на жену

В Алтайском крае задержали 49-летнего жителя Бурлинского района по подозрению в убийстве матери и покушении на убийство жены, сообщили в региональном управлении СК.

Ночью 15 августа мужчина вместе с семьёй был у себя дома. Когда родственники уснули, сельчанин взял охотничий нож и нанёс супруге множественные удары в жизненно важные органы. Затем злоумышленник пришёл к своей матери и не меньше двух раз ударил её ножом в грудь.

От полученных травм 68-летняя пенсионерка скончалась в больнице, 47-летней супруге оказывают медпомощь.

Подозреваемого задержали, в отношении него завели уголовное дело и собираются заключить его под стражу. Расследование продолжается.