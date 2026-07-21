Жители региона сообщили об обрыве линии электропередачи из-за ветра

21 июля 2026, 23:53, ИА Амител

Грозовые тучи над Барнаулом / Фото: amic.ru

Прокуратура Алтайского края поставила на контроль устранение последствий непогоды в Краснощековском районе, сообщили в пресс-службе ведомства.

От жителей региона стало известно о падении деревьев, обрывах линии электропередачи и других происшествиях из-за порывов ветра.

Ранее в пресс-службе МЧС по Алтайскому краю сообщили, что из-за ураганного ветра, 33 м/с, более шести тысяч домов остаются без света.

«Исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев поручил территориальному прокурору проконтролировать вопросы защиты прав местных жителей, в том числе на получение мер поддержки при наличии оснований», — сообщили в региональной прокуратуре.

По данным синоптиков, до конца дня 21 июля и ночью 22-го в крае ожидается ураганный ветер 33 м/с и более. Это равно 118 км/ч. Местами возможны грозы.