В Алтайском крае ищут волонтеров, чтобы спасти пропавшего в августе 20-летнего парня
Молодой человек бесследно исчез возле села Токарево в Первомайском районе
03 сентября 2025, 07:35, ИА Амител
В Алтайском крае ищут волонтеров, чтобы спасти 20-летнего Даниила Кузнецова, пропавшего в Первомайском районе. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".
Согласно объявлению, размещенному в Telegram-канале, поисковая операция с участием правоохранителей пройдет 3 сентября.
«Все желающие помочь – сбор в 10:30 в с. Токарево Первомайского района, около бывшей воинской части! Форма одежды теплая, сапоги! Телефон для связи 89835458223, 89132436592», – сказано в публикации.
Напомним, 20-летнего парня разыскивают с 23 августа. Как сообщали близкие молодого человека, он пропал около села Токарево Первомайского района. В данный момент они ищут очевидцев или записи с видеорегистраторов.
«Справа от этого места идет бетонный забор, раньше там была воинская часть! Это направление Барнаул – Новосибирск, но, может быть, и обратно тоже может просматриваться», – уточнили близкие Кузнецова.
Приметы пропавшего: рост около 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения был одет в светло-серую футболку, черно-серые джинсы и бежевые кроссовки.
По одной из версий, Кузнецов возвращался домой с работы вместе с коллегой на автомобиле. Однако парень попросил высадить его на трассе, поскольку не хотел появляться дома в нетрезвом виде. Свой телефон он случайно оставил в авто.
08:27:11 03-09-2025
очень странно выглядят детали, случайно забыл телефон, попросил высадить на трассе, выпивший, времени прошло уже много с момента ситуации...
09:23:45 03-09-2025
Да колите уже водилу по взрослому, куда он тело спрятал
13:20:02 03-09-2025
"попросил высадить его на трассе, поскольку не хотел появляться дома в нетрезвом виде" - видимо, со слов того пресловутого коллеги? ну-ну. жалко парнишку...
13:27:56 03-09-2025
"Парень ехал со своим коллегой из Барнаула в Березовку. По пути между ними якобы произошел конфликт. Перед подъемом к селу Токарево водитель, который вез Даниила и его коллегу, высадил парня близ бывшей военной части. После этого юношу никто не видел"