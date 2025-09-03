В Алтайском крае ищут волонтеров, чтобы спасти пропавшего в августе 20-летнего парня

Молодой человек бесследно исчез возле села Токарево в Первомайском районе

03 сентября 2025, 07:35, ИА Амител

Даниил Кузнецов / Фото: "ЛизаАлерт"

В Алтайском крае ищут волонтеров, чтобы спасти 20-летнего Даниила Кузнецова, пропавшего в Первомайском районе. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул".

Согласно объявлению, размещенному в Telegram-канале, поисковая операция с участием правоохранителей пройдет 3 сентября.

«Все желающие помочь – сбор в 10:30 в с. Токарево Первомайского района, около бывшей воинской части! Форма одежды теплая, сапоги! Телефон для связи 89835458223, 89132436592», – сказано в публикации.

Напомним, 20-летнего парня разыскивают с 23 августа. Как сообщали близкие молодого человека, он пропал около села Токарево Первомайского района. В данный момент они ищут очевидцев или записи с видеорегистраторов.

«Справа от этого места идет бетонный забор, раньше там была воинская часть! Это направление Барнаул – Новосибирск, но, может быть, и обратно тоже может просматриваться», – уточнили близкие Кузнецова.

Приметы пропавшего: рост около 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения был одет в светло-серую футболку, черно-серые джинсы и бежевые кроссовки.

По одной из версий, Кузнецов возвращался домой с работы вместе с коллегой на автомобиле. Однако парень попросил высадить его на трассе, поскольку не хотел появляться дома в нетрезвом виде. Свой телефон он случайно оставил в авто.