Молодого человека ищут почти две недели с собаками и беспилотниками, но безрезультатно

04 сентября 2025, 13:45, ИА Амител

Даниил Кузнецов / Фото: "ЛизаАлерт"

В Алтайском крае продолжаются поиски 20-летнего Даниила Кузнецова, который бесследно исчез неподалеку от села Токарево Первомайского района. Еще 22 августа парень вышел из автомобиля посреди трассы, и с тех пор его никто не видел. В среду, 3 сентября, правоохранители и волонтеры организовали масштабные поиски, обследовав огромную территорию, но это не дало ни единой зацепки. Следователи уже завели дело об убийстве.

О том, что известно о Данииле Кузнецове, обстоятельствах исчезновения и его поисках, – в материале amic.ru.

1 Что известно об исчезновении 20-летнего Даниила Кузнецова в Алтайском крае? Молодой человек исчез 22 августа, но о его пропаже стало известно на следующий день. По информации правоохранительных органов, Даниил Кузнецов ушел из дома по ул. Евдокимова в селе Березовка Первомайского района и с тех пор не выходил на связь. Впрочем, в социальных сетях быстро появились другие подробности. Согласно этой версии, парень ехал из Барнаула домой, но неподалеку от своего села вышел из автомобиля посреди трассы. С тех пор его никто не видел.

2 При каких обстоятельствах под Барнаулом пропал 20-летний парень и где его видели в последний раз? Как пишет "КП-Новосибирск", последним человеком, который контактировал с Кузнецовым, был его коллега. Они вдвоем возвращались в Березовку из Барнаула: вместе трудились строителями и ехали домой со смены. Есть две версии, что случилось дальше. Согласно первой, парень был подвыпившим и специально попросил своего приятеля высадить его неподалеку от села: мол, он не хотел показываться дома в таком состоянии. По второй версии, два парня поссорились в дороге. «Даниил, мол, начал его отвлекать, пришлось остановиться на обочине. Они подрались, потом вроде успокоились. И водитель уехал, оставив Даниила на трассе. Говорит, видел, как тот перешел дорогу – и все. Больше о нем никто ничего не знает», – цитирует "КП-Новосибирск" друга семьи Даниила.

При этом сообщается, что свой мобильный телефон Кузнецов забыл в машине у товарища. Водитель вернул его семье не сразу, а лишь через два дня, уточняет издание. Молодой человек бесследно исчез в промежутке между 13:00 и 14:00.

3 Что известно о самом пропавшем парне? Друг семьи пропавшего парня в беседе с "КП-Новосибирск" рассказал, что Даниил жил в Березовке в полной семье и никогда не исчезал, не предупредив своих родителей. «У них полная семья. Папа, мама, две дочери и Даниил. Также есть свое хозяйство, в котором парень всегда помогал отцу. Спокойный, трудолюбивый, никаких конфликтов ни с кем. Даже если изредка выпивал, в семье ссор не было. Просто не может быть, чтобы он ушел и не сказал ни слова», – передает издание слова собеседника.

4 Как идут поиски пропавшего Даниила Кузнецова? Правоохранители ищут пропавшего парня уже почти две недели. С 26 августа к поискам присоединились и волонтеры во главе с региональным отделением "ЛизаАлерт". Но никаких результатов старания полицейских и поисковиков пока не дали. Самые масштабные поиски прошли 3 сентября 2025 года. Местность, где в последний раз видели Даниила, прочесывали больше 150 человек. В их числе были кинологи с собаками, конные патрули, сотрудники регионального Следкома. Кроме того, четыре дрона обследовали территорию с воздуха. Была обследована огромная территория, но поисковикам не удалось обнаружить ни единой зацепки. Впрочем, видео, снятые квадрокоптерами, полицейским еще предстоит детально проанализировать.

5 Куда мог деться 20-летний парень, который пропал на алтайской трассе? Никто не знает. Версии были самые разные: вплоть до того, что парень уехал в Новосибирск. А ngs22.ru пишет, что в барнаульских сообществах публиковали сообщения якобы о том, что парня видели в Бийске. «Одна из пользовательниц рассказала, что вечером ехала автобусом из Чемала. В Бийске, по ее словам, в автобус цыгане посадили похожего парня. Он сошел на садах, возле кафе "Подорожник", в районе поворота на Шубенку. Девушка отметила, что молодой человек выглядел растерянным, хотя автобус направлялся в Барнаул», – пишет издание Впрочем, эта версия никем официально так и не была подтверждена. Даниила Кузнецова до сих пор никто не видел.

6 Что говорят в правоохранительных органах о пропаже 20-летнего Даниила Кузнецова? В Новоалтайском межрайонном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

7 Какие были особые приметы у пропавшего парня? Рост около 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения был одет в светло-серую футболку, черно-серые джинсы и бежевые кроссовки.