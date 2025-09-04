Молодого человека ищут почти две недели с собаками и беспилотниками, но безрезультатно
Даниил Кузнецов / Фото: "ЛизаАлерт"
В Алтайском крае продолжаются поиски 20-летнего Даниила Кузнецова, который бесследно исчез неподалеку от села Токарево Первомайского района. Еще 22 августа парень вышел из автомобиля посреди трассы, и с тех пор его никто не видел. В среду, 3 сентября, правоохранители и волонтеры организовали масштабные поиски, обследовав огромную территорию, но это не дало ни единой зацепки. Следователи уже завели дело об убийстве.
О том, что известно о Данииле Кузнецове, обстоятельствах исчезновения и его поисках, – в материале amic.ru.
Что известно об исчезновении 20-летнего Даниила Кузнецова в Алтайском крае?
Молодой человек исчез 22 августа, но о его пропаже стало известно на следующий день. По информации правоохранительных органов, Даниил Кузнецов ушел из дома по ул. Евдокимова в селе Березовка Первомайского района и с тех пор не выходил на связь.
Впрочем, в социальных сетях быстро появились другие подробности. Согласно этой версии, парень ехал из Барнаула домой, но неподалеку от своего села вышел из автомобиля посреди трассы. С тех пор его никто не видел.
При каких обстоятельствах под Барнаулом пропал 20-летний парень и где его видели в последний раз?
Как пишет "КП-Новосибирск", последним человеком, который контактировал с Кузнецовым, был его коллега. Они вдвоем возвращались в Березовку из Барнаула: вместе трудились строителями и ехали домой со смены.
Есть две версии, что случилось дальше. Согласно первой, парень был подвыпившим и специально попросил своего приятеля высадить его неподалеку от села: мол, он не хотел показываться дома в таком состоянии.
По второй версии, два парня поссорились в дороге.
«Даниил, мол, начал его отвлекать, пришлось остановиться на обочине. Они подрались, потом вроде успокоились. И водитель уехал, оставив Даниила на трассе. Говорит, видел, как тот перешел дорогу – и все. Больше о нем никто ничего не знает», – цитирует "КП-Новосибирск" друга семьи Даниила.
При этом сообщается, что свой мобильный телефон Кузнецов забыл в машине у товарища. Водитель вернул его семье не сразу, а лишь через два дня, уточняет издание.
Молодой человек бесследно исчез в промежутке между 13:00 и 14:00.
Что известно о самом пропавшем парне?
Друг семьи пропавшего парня в беседе с "КП-Новосибирск"
рассказал, что Даниил жил в Березовке в полной семье и никогда не исчезал, не предупредив своих родителей.
«У них полная семья. Папа, мама, две дочери и Даниил. Также есть свое хозяйство, в котором парень всегда помогал отцу. Спокойный, трудолюбивый, никаких конфликтов ни с кем. Даже если изредка выпивал, в семье ссор не было. Просто не может быть, чтобы он ушел и не сказал ни слова», – передает издание слова собеседника.
Как идут поиски пропавшего Даниила Кузнецова?
Правоохранители ищут пропавшего парня уже почти две недели. С 26 августа к поискам присоединились и волонтеры во главе с региональным отделением "ЛизаАлерт". Но никаких результатов старания полицейских и поисковиков пока не дали.
Самые масштабные поиски прошли 3 сентября 2025 года. Местность, где в последний раз видели Даниила, прочесывали больше 150 человек. В их числе были кинологи с собаками, конные патрули, сотрудники регионального Следкома. Кроме того, четыре дрона обследовали территорию с воздуха.
Была обследована огромная территория, но поисковикам не удалось обнаружить ни единой зацепки. Впрочем, видео, снятые квадрокоптерами, полицейским еще предстоит детально проанализировать.
Куда мог деться 20-летний парень, который пропал на алтайской трассе?
Никто не знает. Версии были самые разные: вплоть до того, что парень уехал в Новосибирск. А ngs22.ru пишет, что в барнаульских сообществах публиковали сообщения якобы о том, что парня видели в Бийске.
«Одна из пользовательниц рассказала, что вечером ехала автобусом из Чемала. В Бийске, по ее словам, в автобус цыгане посадили похожего парня. Он сошел на садах, возле кафе "Подорожник", в районе поворота на Шубенку. Девушка отметила, что молодой человек выглядел растерянным, хотя автобус направлялся в Барнаул», – пишет издание.
Впрочем, эта версия никем официально так и не была подтверждена. Даниила Кузнецова до сих пор никто не видел.
Что говорят в правоохранительных органах о пропаже 20-летнего Даниила Кузнецова?
В Новоалтайском межрайонном следственном отделе Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю уже возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство").
Какие были особые приметы у пропавшего парня?
Рост около 160 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день исчезновения был одет в светло-серую футболку, черно-серые джинсы и бежевые кроссовки.
Куда обращаться тем, у кого есть информация о местонахождении парня?
Если вы видели пропавшего или вам что-то известно о его возможном местонахождении, позвоните по телефонам:
- 8 (800) 700-54-52;
- 8 (385-32) 20-0-52;
- 8 (385-32) 20-0-50;
- 02.
14:21:49 04-09-2025
а реки или болота там есть? собаки бродячие? медведи или волки?...
15:10:52 04-09-2025
Гость (14:21:49 04-09-2025) а реки или болота там есть? собаки бродячие? медведи или вол... Нет страшнее зверя чем человек.
15:30:25 04-09-2025
Гость (15:10:52 04-09-2025) Нет страшнее зверя чем человек.... это то да, этот его друг-водитель что-то врет, 2 дня где-то прятался. отмывал машину? тело прятал? нужно его машину и дом и прочее проверить с собакой тщательнейше
06:35:04 05-09-2025
Гость (15:30:25 04-09-2025) это то да, этот его друг-водитель что-то врет, 2 дня где-то ... Я тоже так подумал, 2 странности, вышел и пропал, забыл телефон. Телефон мог забрать приятель, чтобы труднее найти было. А увёз далеко совсем, а сказал что тут высадил. Но обычно такое за 1-2 дня раскрывают.
Но 100% не будем утверждать, пока не узнаем истину.
23:17:21 13-09-2025
Гость (06:35:04 05-09-2025) Я тоже так подумал, 2 странности, вышел и пропал, забыл тел... Они уже допрашивали его несколько раз, и на детекторе проверяли, не смотря на это еще с первых дней думаю на него
15:25:09 04-09-2025
Последний человек, который контактировал с Кузнецовым при каких-то мутных обстоятельствах отдал телефон только через два дня, хотя живут в одном колхозе.
18:13:02 04-09-2025
Где токарево, и где Березовка. Этот тип недоговаривает явно!
21:45:23 04-09-2025
Гость (18:13:02 04-09-2025) Где токарево, и где Березовка. Этот тип недоговаривает явно!... 5-7 мин на машине
21:24:55 04-09-2025
Друг, скорее всего