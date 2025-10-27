Проще, чем кажется. Барнаульский застройщик развеял мифы о строительстве частного дома

Относительно цен, например, двухлетней давности подорожало, конечно, все. И квартиры, и частные дома. Но при этом дом до сих пор может обойтись вам даже дешевле вашей квартиры.

Например, стоимость дома площадью 65–70 квадратных метров от барнаульского застройщика "Свои" начинается с 5 млн рублей. С учетом приобретения земельного участка, подключения коммуникаций можно уложиться примерно в 6 млн рублей. Дом в районе 100 "квадратов" с наружной отделкой кирпичом можно построить примерно за 8 млн рублей.

Шесть миллионов рублей – как раз та сумма, на которую можно оформить семейную ипотеку с господдержкой в Алтайском крае. И немногим больше, чем стоимость типовой "двушки" в городе.

Кстати, сейчас иногда используется так называемая "донорская ипотека". Например, у вас нет права на семейную ипотеку, но она есть у вашего сына с несовершеннолетними детьми. Он живет в квартире в городе и не собирается ничего менять. Сын становится созаемщиком вашей семейной ипотеки, но в доме живете вы.

Если у вас нет готового ипотечного решения, менеджеры компании "Свои" помогут подобрать наиболее оптимальный вариант.