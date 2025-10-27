Проще, чем кажется. Барнаульский застройщик развеял мифы о строительстве частного дома
Цены на дома, ипотека, сроки строительства – обо всем этом и не только рассказали в компании "Свои"
27 октября 2025, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFH7cQTA
Жить в квартире, но на природе – многие горожане мечтают о собственном доме, но даже не представляют, что переехать из многоэтажки на землю проще, чем кажется. Разве? Но ведь купить новый дом дорого? А если заказывать строительство – то придется долго ждать. Да и ремонта там не будет, верно? На все эти популярные вопросы по просьбе amic.ru ответили в компании "Свои". Это барнаульский застройщик, работающий на рынке малоэтажного строительства уже более десяти лет. Кстати, компания участвует в премии "Народный знак качества" в номинации "Малоэтажное строительство". Чтобы поддержать застройщика и помочь ему выиграть – голосуйте на сайте народныйзнаккачества.рф.
Говорят, что в последние пару лет частные дома очень подорожали?
Относительно цен, например, двухлетней давности подорожало, конечно, все. И квартиры, и частные дома. Но при этом дом до сих пор может обойтись вам даже дешевле вашей квартиры.
Например, стоимость дома площадью 65–70 квадратных метров от барнаульского застройщика "Свои" начинается с 5 млн рублей. С учетом приобретения земельного участка, подключения коммуникаций можно уложиться примерно в 6 млн рублей. Дом в районе 100 "квадратов" с наружной отделкой кирпичом можно построить примерно за 8 млн рублей.
Шесть миллионов рублей – как раз та сумма, на которую можно оформить семейную ипотеку с господдержкой в Алтайском крае. И немногим больше, чем стоимость типовой "двушки" в городе.
Кстати, сейчас иногда используется так называемая "донорская ипотека". Например, у вас нет права на семейную ипотеку, но она есть у вашего сына с несовершеннолетними детьми. Он живет в квартире в городе и не собирается ничего менять. Сын становится созаемщиком вашей семейной ипотеки, но в доме живете вы.
Если у вас нет готового ипотечного решения, менеджеры компании "Свои" помогут подобрать наиболее оптимальный вариант.
Но это же, наверное, стоимость без отделки?
Как правило, большинство домов и квартир сегодня идут без финальной отделки. Многие застройщики уже не оклеивают стены обоями, не стелют линолеум на пол, не ставят простейшую сантехнику. Ведь это все будет включено в стоимость дома, а качество и стиль часто не подходят жильцам и очень скоро "ремонт от застройщика" просто отправляется на свалку.
Сейчас распространена отделка формата white box ("уайт бокс", или белая коробка). Так дома сдает и компания "Свои". Здесь уже есть все коммуникации (свет, вода, канализация, газ), на полу ровная стяжка, стены оштукатурены и зашпаклеваны, в двухэтажных домах – лестница из березового шпона. Такой дом практически полностью готов к заселению. Если нет денег на полноценный ремонт, то можно сделать минимальные работы – хотя бы просто пол. Зато потом не придется переделывать.
А вдруг во время строительства что-то подорожает и мне не хватит денег?
Чтобы такого не произошло, выбирайте известного, проверенного временем и, самое главное, официального застройщика. Частники (нигде не зарегистрированные) в этом плане могут быть менее надежными.
«Оформление договора с застройщиком – обязательное условие. Там прописываются и сроки, и стоимость. Мы никогда не выходим за оговоренные рамки. Конечно, возможны какие-то дополнительные работы по просьбе заказчика. Но в целом все риски, как рост цен на материалы и сложности с поставкой, мы берем на себя», – уточнили в компании "Свои".
В компании также напоминают, что по закону гарантия на конструктив дома (опять же если вы сотрудничаете с официальным застройщиком) составляет пять лет.
«Но даже по истечении этого срока мы помогаем своим клиентам решать возникающие трудности. У нас есть сервисная служба, занимающаяся устранением недочетов, которые, конечно, могут возникать в процессе строительства», – добавили в компании.
Где в пригороде Барнаула сейчас можно купить/построить дом? Да так, чтобы не лишать себя привычной инфраструктуры
В Барнауле и пригороде несколько локаций, где сейчас развивается частное домостроение. Одно из самых популярных направлений – "фирсовское" в Первомайском районе. Во-первых, поселки там удалены от городской суеты, то есть вы живете на природе, на свежем воздухе. Но при этом всего в 15–20 минутах от Барнаула.
Во-вторых, там развитая инфраструктура: есть школы, садики, спортивные секции, магазины.
Один из молодых и перспективных поселков в той части пригорода – "Смородина". Он расположен в 800 метрах от райцентра Санниково. Это небольшой закрытый поселок всего на 22 дома. С трех сторон он окружен территорией, где никогда не будет застройки. Так что здесь будет тихо, камерно и комфортно. Внутри установят видеонаблюдение, все дороги – асфальтированные, подача света и газа обеспечивается собственной подстанцией, а для массовых мероприятий оборудуют общественную площадку.
Архитектура поселка отличается сдержанностью и лаконичностью: никаких лишних деталей, простые формы, современные натуральные материалы, отвечающие самым высоким стандартам.
Сейчас ведется строительство первой очереди.
Из чего сейчас строят дома? Я слышал, что сегодня много разных материалов
Да, варианты есть, и у каждого свои преимущества. Например, компания "Свои" использует несколько технологий.
Дома из СИП-панелей и модульные дома строят очень быстро, они доступны по цене и экологичны. Такие варианты особенно популярны в Горном Алтае. Дома из профилированного или клееного бруса – теплые и долговечные.
Но самой востребованной технологией в Барнауле был и остается каменный дом.
«Наши клиенты предпочитают дома из кирпича и газоблоков. Они надежные, крепкие, лет 50 точно простоят, если будет правильная эксплуатация и своевременный уход. Этот вариант максимально адаптирован под условия Сибири», – рассказали в компании "Свои".
В "портфеле" застройщика десятки надежных и красивых домов разных стилей, площади и этажности. В том числе и популярные сегодня дома со вторым светом.
Например, для "Смородины" разработано четыре типовых проекта площадью от 85 "квадратов" (с тремя спальнями и двумя санузлами) до 137 кв. м (с тремя спальнями и большой верандой). В каждом трехметровые потолки, система "Умный дом".
"Свои" строят и по индивидуальным проектам, кстати, это может быть ненамного дороже типового.
Сколько времени будет строиться дом? Год-два?
Так долго дома уже давно никто не строит. Современные технологии позволяют проводить большую часть работ в течение всего года. Конечно, в морозы, снегопады стройка объективно замедляется. Но если даже начинать возведение к зиме, застройщик проводит все работы с фундаментом, стенами и крышей до наступления холодов, а после – занимается внутренними работами.
«Как правило, возведение дома занимает около четырех месяцев, зимой – пять-шесть месяцев», – отметили в компании.
Если вы планируете купить дом своей мечты – качественный, теплый и красивый, – то вам точно к "Своим".
ООО "Свои"
Адрес: Балтийская улица, 116, 802 офис, 8 этаж
График работы: пн-пт – 09:00-19:00, сб – 10:00-16:00
Сайт: svoi.site
О поселке "Смородина"
Группа во "ВКонтакте"
Телеграм-канал
08:48:00 27-10-2025
Для многих, без воровства мечта не сбудется. Так что умирать придется, в том, где живешь.
10:57:41 27-10-2025
дома из кирпича и газоблоков. Они надежные, крепкие, лет 50 точно простоят - вопрос, это хорошо или так себе?