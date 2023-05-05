Пугачёва не стала присылать венок на могилу Зайцева
Известно, что Примадонна прибыла в Москву, чтобы проститься с другим знаменитым модельером — Валентином Юдашкиным. Почему она пропустила проводы "русского Диор" — неизвестно
05 мая 2023, 17:50, ИА Амител
Певица Алла Пугачёва не стала посещать церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым, который активно работал над её имиджем в 70-е годы. Как сообщает "МК", она даже не решилась посылать венок на его могилу.
Напомним, что церемония прощания с кутюрье состоялась 4 мая в подмосковном Щёлково. Его похоронили на Жегаловском кладбище.
Многие звёзды, которые по разным причинам не смогли прибыть на похороны, отправили поминальные букеты в знак уважения к Зайцеву. Однако Пугачёва не стала делать и этого.
Известно, что Примадонна прибыла в Москву, чтобы проститься с другим знаменитым модельером – Валентином Юдашкиным. Его похороны должны пройти 6 мая.
06:23:38 06-05-2023
Хватит называть хабалку примадонной.
14:55:59 06-05-2023
Гость (06:23:38 06-05-2023) Хватит называть хабалку примадонной.... Это каких же высот вы в своей жизни добились, чтобы А.Пугачёву хабалкой называть, даже и предположить страшно.
15:13:06 06-05-2023
Хватит какому-то дерьму давать оценку великим личностям. В окоп иди.