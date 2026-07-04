Путь на Алтай с очередями: водители рассказали о ситуации на АЗС
Одна из наиболее напряженных ситуаций, как утверждается, сложилась в селе Коробейниково, куда в эти дни приехали многочисленные паломники
04 июля 2026, 22:05, ИА Амител
Автомобилисты, направляющиеся из Барнаула в Республику Алтай, сообщают о проблемах с заправкой по дороге. По информации "Вестей Алтай", на отдельных АЗС образуются большие очереди, а в некоторых населенных пунктах бензин отпускают с ограничениями. При этом журналисты назвали несколько мест, где, по их данным, еще можно пополнить запас топлива.
Как сообщают авторы публикации, сложности с заправкой наблюдаются не только на трассе, но и в Барнауле. По словам очевидцев, на многих городских АЗС выстраиваются очереди, а на некоторых заправках приобрести бензин не удается даже ночью.
Одна из наиболее напряженных ситуаций, как утверждается, сложилась в селе Коробейниково, куда в эти дни приехали многочисленные паломники. По словам очевидцев, здесь одному автомобилисту отпускают не более 10 литров бензина АИ-92, который продается по цене 99 рублей 99 копеек за литр. Также сообщается, что без длительного ожидания заправиться можно лишь в утренние часы — примерно с 06:00 до 08:00.
По данным съемочной группы "Вестей Алтай", которая также столкнулась с трудностями в дороге, на маршруте из Барнаула в Республику Алтай заправить автомобиль без существенных проблем можно в Троицком районе, а затем уже в Майме. Однако и там, как отмечают журналисты, водителям приходится ждать своей очереди до нескольких часов.
В соседней Республике Алтай также действуют ограничения на отпуск топлива. По информации авторов публикации, в Майминском и Чемальском районах, а также в Горно-Алтайске одному покупателю продают не более 30 литров бензина и до 50 литров дизельного топлива в сутки.
Официальных комментариев о ситуации на всем протяжении маршрута на момент публикации не приводится. В связи с этим автомобилистам, планирующим поездку в Республику Алтай, стоит учитывать возможные очереди на АЗС и заранее рассчитывать маршрут с учетом доступных мест для заправки.
22:31:42 04-07-2026
С 2020 езжу на газе т не парюсь
23:08:29 04-07-2026
Светлана (22:31:42 04-07-2026) С 2020 езжу на газе т не парюсь... по 30 за кило?
23:10:26 04-07-2026
Светлана (22:31:42 04-07-2026) С 2020 езжу на газе т не парюсь... подожди чуток, будет и по 40 и по 50, а главное объяснят почему
02:33:52 05-07-2026
Светлана (22:31:42 04-07-2026) С 2020 езжу на газе т не парюсь... На 7 лет хватает двигателя при езде на газе. Недолго осталось...
07:36:56 05-07-2026
Светлана (22:31:42 04-07-2026) С 2020 езжу на газе т не парюсь... не благоразумно.
ведь есть ОТ-трамвай, автобус, маршрутки.
а ещё можно-летом, на велосипеде, зимой-на лыжах.
на обед-первое, второе и компот.
с мясом проблемы-пей, ешь компот из сухофруктов, ага?
22:45:23 04-07-2026
"Одна из наиболее напряженных ситуаций, как утверждается, сложилась в селе Коробейниково, куда в эти дни приехали многочисленные паломники"------------- Когда Бог хочет наказать, то Он лишает разума.
14:06:32 05-07-2026
Гость (22:45:23 04-07-2026) "Одна из наиболее напряженных ситуаций, как утверждается, сл...
Ага, вот вам и мученики. Паломничество для чего проводится? Чтобы хотя бы частично понять муки святых. А в машине ждать бензина это что?
08:20:26 05-07-2026
"Одна из наиболее напряженных ситуаций, как утверждается, сложилась в селе Коробейниково, куда в эти дни приехали многочисленные паломники"========= Всё верно, пешком же должны идти. Хитрить не надо. Для паломничества бензин не нужен.
18:27:34 05-07-2026
Гость (08:20:26 05-07-2026) "Одна из наиболее напряженных ситуаций, как утверждается, сл...
Нужно им просто помолиться как следует. Господь не бросит истинно верующих. Посылал же он манну небесную)))
19:49:58 05-07-2026
найди отличия.
07:36:56 05-07-2026
Светлана (22:31:42 04-07-2026) С 2020 езжу на газе т не парюсь...
не благоразумно.
ведь есть ОТ-трамвай, автобус, маршрутки.
а ещё можно-летом, на велосипеде, зимой-на лыжах.
на обед-первое, второе и компот.
с мясом проблемы-пей, ешь компот из сухофруктов, ага?
Умный, подскажи какой ОТ идет на Кат-Ярык или Белуху. Рад буду!
08:29:15 06-07-2026
гость (19:49:58 05-07-2026) найди отличия. 07:36:56 05-07-2026Светлана (22:3... маршрут Светы не был указан.
пардон.
горы зовут.
газуй, дальше.