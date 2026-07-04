Путь на Алтай с очередями: водители рассказали о ситуации на АЗС

Одна из наиболее напряженных ситуаций, как утверждается, сложилась в селе Коробейниково, куда в эти дни приехали многочисленные паломники

04 июля 2026, 22:05, ИА Амител

Мужчина заправляет машину, АЗС / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Автомобилисты, направляющиеся из Барнаула в Республику Алтай, сообщают о проблемах с заправкой по дороге. По информации "Вестей Алтай", на отдельных АЗС образуются большие очереди, а в некоторых населенных пунктах бензин отпускают с ограничениями. При этом журналисты назвали несколько мест, где, по их данным, еще можно пополнить запас топлива.

Как сообщают авторы публикации, сложности с заправкой наблюдаются не только на трассе, но и в Барнауле. По словам очевидцев, на многих городских АЗС выстраиваются очереди, а на некоторых заправках приобрести бензин не удается даже ночью.

Одна из наиболее напряженных ситуаций, как утверждается, сложилась в селе Коробейниково, куда в эти дни приехали многочисленные паломники. По словам очевидцев, здесь одному автомобилисту отпускают не более 10 литров бензина АИ-92, который продается по цене 99 рублей 99 копеек за литр. Также сообщается, что без длительного ожидания заправиться можно лишь в утренние часы — примерно с 06:00 до 08:00.

По данным съемочной группы "Вестей Алтай", которая также столкнулась с трудностями в дороге, на маршруте из Барнаула в Республику Алтай заправить автомобиль без существенных проблем можно в Троицком районе, а затем уже в Майме. Однако и там, как отмечают журналисты, водителям приходится ждать своей очереди до нескольких часов.

В соседней Республике Алтай также действуют ограничения на отпуск топлива. По информации авторов публикации, в Майминском и Чемальском районах, а также в Горно-Алтайске одному покупателю продают не более 30 литров бензина и до 50 литров дизельного топлива в сутки.

Официальных комментариев о ситуации на всем протяжении маршрута на момент публикации не приводится. В связи с этим автомобилистам, планирующим поездку в Республику Алтай, стоит учитывать возможные очереди на АЗС и заранее рассчитывать маршрут с учетом доступных мест для заправки.