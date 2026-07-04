Что будет с бензином в Алтайском крае, рассказали региональные власти
Для контроля ситуации и оперативного реагирования в крае создан специальный штаб
04 июля 2026, 21:06, ИА Амител
В Алтайском крае сохраняется непростая ситуация на топливном рынке. Из-за изменения логистических цепочек в отдельных муниципалитетах периодически возникает дефицит бензина и дизельного топлива. Об этом сообщили ngs22.ru в Министерстве промышленности и энергетики региона.
В ведомстве отметили, что для контроля ситуации и оперативного реагирования в крае создан специальный штаб. Кроме того, региональные власти направили обращения в федеральные органы исполнительной власти и ведут работу по организации стабильных поставок нефтепродуктов на автозаправочные станции.
Особое внимание уделяется территориям, где отсутствуют автозаправочные станции вертикально интегрированных нефтяных компаний.
«В первую очередь в районы, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании, в целях обеспечения потребностей в горюче-смазочных материалах социально значимых объектов и уязвимых категорий потребителей», — пояснили в министерстве.
Также в ведомстве сообщили, что информацию о возможном необоснованном росте цен на топливо проверяет Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. К контролю ситуации подключены и надзорные, а также правоохранительные органы.
Ранее в ряде муниципалитетов региона автомобилисты сообщали о перебоях с поставками топлива на отдельных АЗС. По данным краевых властей, принимаются меры для стабилизации ситуации и обеспечения бесперебойного снабжения горючим.
21:23:20 04-07-2026
Пересменки операторов закончилась. Но к сожалению началось изменение логистических цепочек. Хорошо хоть в отдельных муниципалитетах
21:24:30 04-07-2026
место писаря при штабе свободно?
22:43:14 04-07-2026
ДМБ 85. (21:24:30 04-07-2026) место писаря при штабе свободно? ... Да вы от формулировок с ума сойдете: "... вертикально интегрированные нефтяные компании", "... в целях обеспечения потребностей в горюче-смазочных материалах социально значимых объектов категорий потребителей".
Классики русской литературы скоро из гробов выйдут. Что же делают с великим и могучим?
Теперь на заправке спрашивайте операторов: "Вы вертикально интегрированы или горизонтально?"
Жаль Жванецкого и Зодорного уже нет.
07:40:29 05-07-2026
Гость (22:43:14 04-07-2026) Да вы от формулировок с ума сойдете: "... вертикально интегр... считал, что писарю при штабе достаточно знать 5.45 и 7.62.
16:43:27 05-07-2026
ДМБ 85. (07:40:29 05-07-2026) считал, что писарю при штабе достаточно знать 5.45 и 7.62.... 9 мм достаточно знать и не только писарю в штабе. И держать на готове.
12:02:07 05-07-2026
Гость (22:43:14 04-07-2026) Да вы от формулировок с ума сойдете: "... вертикально интегр...
А когда деньги делят от продажи природных ресурсов, оказывается они не вертикально интегрированы и не горизонтально, а вполне себе частно-прихватизированы...
22:42:29 04-07-2026
Рыночные отношения?! В Казахстане Павлодарский НПЗ в пяти минуты езды, далеко ехать не надо, грузив цистерны....
22:45:23 04-07-2026
Зачем создавать специальный штаб, если есть целые министерства??? Перебои с яйцами - тоже штаб? Перебои с прокладками - тоже штаб? А если, не дай боже, презервативы как на олимпиаде закончатся - презервативный штаб будет создан?
12:48:40 05-07-2026
Гость (22:45:23 04-07-2026) Зачем создавать специальный штаб, если есть целые министерст... А деньги платить и платить этим штабам нам ведь
23:04:59 04-07-2026
А вроде не так давно кто то утверждал что проблем с топливом в крае нет и все публикации об его отсутствие это просто распространение фейков и что самое интересное это был не последний человек в крае.И кому после этого верить?
09:45:31 05-07-2026
гость (23:04:59 04-07-2026) А вроде не так давно кто то утверждал что проблем с топливом... верить???
23:38:57 04-07-2026
Аа, ну, если штаб! То тогда точно все под контролем!
"вертикально интегрированные нефтяные компании" а это что ещё за ?? Куда интегрированные , да ещё и вертикально???
00:19:43 05-07-2026
Это какая-то муть, вы о чем? Вы видели обстановку на азс?
04:06:15 05-07-2026
Ютуб заглох из-за деградации серверов, Интернет отключили для безопасности, Телеграм заблокировали из-за мошенников, бензина нет из-за пресменок и логистики... Причинв для беспокойства отсутствуют, всё под контролем
08:38:23 05-07-2026
В Казахстане тоже перебои начались. В приграничные области из РФ бензин поставляли. Сейчас прекратили
12:49:56 05-07-2026
Лады подешевели, электромобили зарубежные подорожали
14:11:38 05-07-2026
Вот укропы дают! Целые страны в неприличное положение ставят, а у нас все по ТВ, мол, там уже некому м нечем.Может у нас что-то надо менять и уже перестать беречь добро предателей, которое там находится?
14:15:35 05-07-2026
Гость (22:42:29 04-07-2026) Рыночные отношения?! В Казахстане Павлодарский НПЗ в пяти ми... Казахстан не выпускает на таможне с бензином. Вчера развернули.
14:54:58 05-07-2026
Мари (14:15:35 05-07-2026) Казахстан не выпускает на таможне с бензином. Вчера разверну... Мари, таможня, это для рядовых, а если Томенко заключит контракт для обеспечения Алтайского края бензином?
07:11:05 08-07-2026
Мари (14:15:35 05-07-2026) Казахстан не выпускает на таможне с бензином. Вчера разверну... С Казахстаном всё ясно. Россия строит им АЭС на свои деньги в кредит под 3%. В.В.Путин во время последнего посещения подписал договор с Токаевым. Кому ещё дали кредит 3%? Есть из читателей? отзовитесь!
14:31:00 05-07-2026
..не понял, как можно установить лимиты на отпуск в одни руки 30 л бензина в Алтайском крае, 40л. или 50л в республике Горный Алтай того. чего физически просто Нет в наличии.
Приезжал на " Роснефть" и "Лукойл" днём, поздно вечером, рано утром - закрыто!
Белокуриха.
Помню в 90х были талоны на все съедобное.
В том числе и на водку. 6 бутылок в месяц.
Не выкупишь - талоны пропадут. Эта водка может и не нужна была. Но покупали!
И она была на прилавке магазина!
А тут.Вроде как И распределили кому и сколько. А на прилавке
фига!
14:59:32 05-07-2026
1958 (14:31:00 05-07-2026) ..не понял, как можно установить лимиты на отпуск в одни рук... Логистические цепочки,они такие
23:42:20 05-07-2026
Так миром правит капиталлл или штабы?
03:11:42 06-07-2026
dok_СФ (23:42:20 05-07-2026) Так миром правит капиталлл или штабы?... Штабы, но кпитаЛЛьные
13:09:49 06-07-2026
В Шипуновском районе топлива нет ни на одной АЗС уже несколько дней, что-то штаб видимо в отпуск ушёл весь
13:57:40 06-07-2026
И бензин сразу на 10 р подорожал. Нормально? Куда смотрят антимонополисты?
08:46:47 07-07-2026
Бла бла . Всё как всегда очко втирательство а реальных решений и разбирательств не кто и не собирался делать. Ох домогаются эти торгаши Российской империи .
04:32:02 08-07-2026
Алтайский край, Целинный район цена но 92 120₽ верхом был. За три дня подорожал на 35₽