Что будет с бензином в Алтайском крае, рассказали региональные власти

Для контроля ситуации и оперативного реагирования в крае создан специальный штаб

04 июля 2026, 21:06, ИА Амител

АЗС в Алтайском крае / Фото: Александра Казанцева / amic.ru

В Алтайском крае сохраняется непростая ситуация на топливном рынке. Из-за изменения логистических цепочек в отдельных муниципалитетах периодически возникает дефицит бензина и дизельного топлива. Об этом сообщили ngs22.ru в Министерстве промышленности и энергетики региона.

В ведомстве отметили, что для контроля ситуации и оперативного реагирования в крае создан специальный штаб. Кроме того, региональные власти направили обращения в федеральные органы исполнительной власти и ведут работу по организации стабильных поставок нефтепродуктов на автозаправочные станции.

Особое внимание уделяется территориям, где отсутствуют автозаправочные станции вертикально интегрированных нефтяных компаний.

«В первую очередь в районы, где не присутствуют вертикально интегрированные нефтяные компании, в целях обеспечения потребностей в горюче-смазочных материалах социально значимых объектов и уязвимых категорий потребителей», — пояснили в министерстве.

Также в ведомстве сообщили, что информацию о возможном необоснованном росте цен на топливо проверяет Управление Федеральной антимонопольной службы по Алтайскому краю. К контролю ситуации подключены и надзорные, а также правоохранительные органы.

Ранее в ряде муниципалитетов региона автомобилисты сообщали о перебоях с поставками топлива на отдельных АЗС. По данным краевых властей, принимаются меры для стабилизации ситуации и обеспечения бесперебойного снабжения горючим.