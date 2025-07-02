Путин провел телефонный разговор с Макроном

Президенты России и Франции обсудили Украину и Ближний Восток

02 июля 2025, 08:30, ИА Амител

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел первый почти за три года телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщили в пресс-службе Кремля.

Разговор лидеров государств носил содержательный характер. Они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и американских ударов по иранским ядерным объектам, а также об Украине.

"Владимир Путин напомнил, что украинский конфликт — это прямое следствие политики западных государств, которые на протяжении многих лет игнорировали интересы безопасности России, создавали на Украине антироссийский плацдарм, потворствовали нарушениям прав русскоязычных жителей, а теперь ведут линию на затягивание боевых действий, осуществляя подпитку киевского режима различными современными вооружениями", — говорится в сообщении.

Президент России подтвердил, что мирное урегулирование должно быть комплексным и долгосрочным, устранять первопричины украинского кризиса и учитывать новые территориальные реалии.

Говоря о Ближнем Востоке, Путин и Макрон подчеркнули ответственность РФ и Франции как постоянных членов СБ ООН за мир и ядерное нераспространение, поддержали право Ирана на мирный атом и высказались за то, чтобы решать кризис политико-дипломатическими средствами.