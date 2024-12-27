Работают ли офисы "Жилфонда" в Барнауле и оказывает ли он услуги клиентам?

Ранее стало известно о том, что в суде рассматривается дело о банкротстве "Жилфонда Барнаул", также данное юрлицо сменило название

27 декабря 2024, 13:07, Антон Дегтярев

"Жилфонд Барнаул" / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

В Барнауле работают все три офиса под вывеской "Жилфонда". Еще два года назад остановилась деятельность только одного конкретного юридического лица – ООО "Жилфонд Барнаул". Сейчас же правообладатель товарного знака ООО "Жилфонд" потребовал у "Жилфонда Барнаул" сменить название. И на данный момент услуги под брендом "Жилфонд" оказывают уже другие предприниматели на основании лицензионного договора. Об этом amic.ru рассказали в организации.

"Деятельность под брендом "Жилфонд" продолжается"

В "Жилфонде" amic.ru пояснили, что правообладатель товарного знака "Жилфонд" (ООО "Жилфонд") предоставляет право им пользоваться на основании лицензионного договора. В Барнауле под брендом работало ООО "Жилфонд Барнаул", которое фактически приостановило деятельность в начале 2023 года. В декабре 2024 года по требованию правообладателя товарного знака название ООО "Жилфонд Барнаул" было изменено. Теперь организация называется "Недвижимость Барнаул". Под брендом "Жилфонда" же теперь работают другие предприниматели.

"В 2023 году были заключены лицензионные договоры с новыми партнерами, деятельность под брендом "Жилфонд" продолжается, все обязательства перед клиентами исполняются в полном объеме, все три офиса работают нормально. От того, что остановилась деятельность конкретного юрлица, нет оснований утверждать, что под этим брендом услуги не оказываются. Чтобы избежать путаницы, правообладатель товарного знака ООО "Жилфонд" потребовал у ООО "Жилфонд Барнаул" прекратить использовать это наименование", – пояснили в организации.

Также там подчеркнули, что деятельность организации прозрачная, и на сайте "Жилфонда" указаны реквизиты новых предпринимателей, которые ведут деятельность на основании лицензионного договора.

Ранее стало известно, что пострадавшая по делу экс-главы "Жилфонда Барнаул" Людмилы Авдюхиной Наталья Пешкова обратилась в Алтайский арбитражный суд с требованием признать это юрлицо банкротом и взыскать с него 7,9 млн рублей. Заявление у Пешковой приняли 4 декабря, первое судебное заседание состоялось 24 декабря, а следующее состоится 23 января 2025 года. Также стало известно, что 13 декабря название "Жилфонд Барнаул" изменилось на "Недвижимость Барнаул".

Людмила Авдюхина/ Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Почему у "Жилфонда Барнаул" возникли проблемы?

Проблемы у "Жилфонда Барнаул" начались после того, как его директор Людмила Авдюхина в ночь с 15 на 16 декабря (по версии следствия) похитила из кассы организации 121,3 млн рублей, которые принадлежали 31 клиенту "Жилфонда". Люди давали Авдюхиной деньги на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Свои обязательства Авдюхина в итоге не выполнила, присвоила деньги себе и нанесла ущерб клиентам "Жилфонда" и его репутации, уверено следствие. Подробнее о "схеме" Авдюхиной можно прочитать здесь.

С деньгами Авдюхина уехала в Аргентину, ее объявили в международный розыск, 2 января 2024 года задержали в аргентинском Буэнос-Айресе и экстрадировали в РФ. В апреле 2024-го Авдюхину доставили в Барнаул. В сентябре дело против нее направили в суд. Сейчас на процессе опрашивают свидетелей, 25 декабря там выступил представитель "Жилфонда Барнаул", адвокат Алексей Филичкин. Что он сказал на суде, можно прочитать здесь. А что ему говорила Авдюхина – здесь.