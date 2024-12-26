Потерпевшая по делу Авдюхиной потребовала признать банкротом "Жилфонд Барнаул"

В декабре 2024 года "Жилфонд Барнаул" изменил название на "Недвижимость Барнаул"

26 декабря 2024, 08:00, Антон Дегтярев

Барнаульский "Жилфонд"/ Фото: 2gis

Пострадавшая по делу экс-главы "Жилфонд Барнаул" Людмилы Авдюхиной обратилась с заявлением в Алтайский арбитражный суд с требованием признать агентство недвижимости банкротом и взыскать с него почти 7,9 млн рублей. Информация об этом появилась на сайте Арбитражного суда Алтайского края.

"Так или иначе банкротство будет введено"

Заявление на банкротство "Жилфонд Барнаул" поступило от Натальи Пешковой – пострадавшей по делу Людмилы Авдюхиной, которая работала брокером по недвижимости и в декабре 2022 года передала Авдюхиной 6,3 млн рублей за "привлекательный" объект. 19 декабря 2022 года должна была состояться сделка, однако Авдюхина уехала в Аргентину, и Пешкова своих денег так и не дождалась. Подробнее об этой ситуации можно прочитать здесь.

В документации сказано, что Пешкова требует от "Жилфонд Барнаул" почти 7,9 млн рублей. Заявитель просит включить задолженность в реестр требований кредиторов должника.

Пешкова уже подавала заявление о банкротстве "Жилфонда Барнаул" в конце октября 2024 года, но в ноябре его оставили "без движения" из-за нехватки у Пешковой нужных документов. На этот раз она с документацией разобралась, заявление приняли 4 декабря, первое заседание состоялось 24 декабря, следующее назначено на 23 января 2025 года.

Наталья Пешкова / Фото: amic.ru

Также известно, что 13 декабря "Жилфонд Барнаул" изменил название организации на "Недвижимость Барнаул". Об этом на суде 25 декабря сообщил представитель "Жилфонда Барнаул", адвокат Алексей Филичкин. Представитель двух потерпевших на суде рассказала журналисту amic.ru, что это, по ее мнению, сделано как раз из-за подачи заявления о банкротстве.

"Они изменили название 13 декабря, на сайте Арбитражного суда оно еще не изменено. На ул. Малахова под вывеской "Жилфонда" они работают, в офисе грамоты старые висят. Все понимают, что так или иначе банкротство будет введено. Это "зеркальное" юрлицо, нужное, чтобы не порочить репутацию "Жилфонда" банкротством. Везде будет мелькать, что банкротом признано агентство "Недвижимость Барнаул", а не "Жилфонд". Тем самым можно дальше работать под вывеской "Жилфонда". Они говорят, что погасили обязательства, но у них есть немало обязательств. Светить это "Жилфонд" не хочет", – отметила представитель потерпевшей.

Отметим, что "Жилфонд" уже выплатил деньги (более 40 млн рублей) клиентам, которые напрямую работали с организацией. Руководство агентства считает, что люди, дававшие Авдюхиной свои деньги под гигантские проценты (в том числе и Пешкова), работали исключительно с ней, а не с "Жилфондом". Поэтому агентство и отказывается выплачивать им заявленные суммы.

Кстати, процедуру банкротства запустил муж Авдюхиной, Егор Авдюхин. Оно было мотивировано его долгами на 14,8 млн рублей.

Людмила Авдюхина / Фото: amic.ru

В чем обвиняют Людмилу Авдюхину?

Людмилу Авдюхину обвиняют по статье о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшем лишение права гражданина на жилое помещение" (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Следствие считает, что Людмила Авдюхина с 15 марта по 15 декабря 2022 года похитила у 31 клиента "Жилфонда" 121,3 млн рублей, которые клиенты давали директору компании на хранение, для передачи продавцам или для инвестиций в недвижимость. Свои обязательства Авдюхина в итоге не выполнила и присвоила деньги себе, чем нанесла ущерб клиентам "Жилфонда" и его репутации, считают правоохранители. Подробнее о том, как, по версии следствия, Авдюхина похитила деньги, можно прочитать здесь.

После того как Авдюхина забрала деньги, она вместе с мужем, дочерью и свекровью уехала сначала в Сочи, потом – в Москву, Стамбул (Турция), Дубай (ОАЭ) и в Буэнос-Айрес (Аргентина), сказано в обвинении. Авдюхину объявили в международный розыск и 2 января 2024 года задержали в Буэнос-Айресе, после чего экстрадировали в РФ. 29 февраля ее перевезли в Москву и, наконец, в апреле 2024-го доставили в Барнаул. В Центральном районном суде экс-главе барнаульского "Жилфонда" несколько раз продлевали срок заключения в СИЗО. А уже в сентябре прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в суд.

Сама Авдюхина называет обвинение "сказкой" и настаивает, что не является мошенницей.

Сейчас на процессе по этому делу опрашивают свидетелей, первым выступил Андрей Погран, который привел к Авдюхиной сразу несколько клиентов и взял у нее около 20 млн рублей. 25 декабря 2024 года в суде выступил представитель "Жилфонда".