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Рейсовый автобус с 52-мя людьми сломался посреди ночи на алтайской трассе

С починкой помогли пожарные

06 мая 2023, 11:50, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае в ночь на 6 мая сломался автобус, движущийся по маршруту Новосибирск – Усть-Каменогорск, сообщили в региональном главке МЧС.

Инцидент случился в Алейском районе на 149-м километре федеральной трассы А-322. В транспорте были 52 человека, в том числе 8 детей.

Для ремонта были необходимы генератор и болгарка. С необходимым оборудованием на вызов приехала оперативная группа 7-го пожарно-спасательного отряда.

После этого автобус починили и он поехал дальше.

Комментарии 2

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Гость

14:35:33 06-05-2023

Гастарбайтеры?

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Гость

21:33:13 06-05-2023

Ага, Из Новосибирска в Казахстан поехали на заработки

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