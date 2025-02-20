Режим "черного неба" продлили в Барнауле и Бийске

Он будет действовать до 21 февраля

20 февраля 2025, 15:11, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле и Бийске продлили режим "черного неба" до 15:00 21 февраля. Изначально его объявляли до 20-го числа.

Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в этих городах "сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности".

В мэрии Барнаула отметили, что предприятиям города рекомендовали сократить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

В МЧС рассказали, что режим "черного неба" также действует в Новоалтайске.