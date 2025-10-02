Адвокат осужденного маньяка Манишина считает, что он мог себя оговорить
Сам Манишин на суде признал свою вину в преступлениях, но отказался давать показания
02 октября 2025, 12:55, Антон Дегтярев
Адвокат осужденного за 11 убийств Виталия Манишина считает, что он мог себя оговорить и что доказательств вины мужчины в преступлениях "политеховского" маньяка недостаточно. Об этом защитник сказала в прениях сторон, сообщила журналистам старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Алтайского края Марина Телилицина.
«Адвокат считает, что совокупности доказательств, которые подтверждали бы вину Манишина, в материалах дела не содержится. Доказательства, которые представлены стороной обвинения, не убеждают ее в виновности подзащитного. Поэтому защитник усматривает основания для самооговора. Но при этом она не объяснила, по каким причинам и в связи с чем Манишин мог бы себя оговорить. Он последовательно говорил о том, что признает вину. И дополнений по этой позиции от него не поступило», – пояснила Телилицина.
Также прокурор отметила, что Манишин на суде не сказал ничего конкретного об обстоятельствах обвинения, сославшись на 51-ю статью Конституции, по которой никто не обязан свидетельствовать против себя. Однако он раскаялся в содеянном и извинился перед родителями жертв, подчеркнула Телилицина. Как шел суд, можно прочитать по ссылке.
Напомним, что Виталия Манишина 1 октября 2025 года Калманский районный суд приговорил к 25 годам лишения свободы за убийство 11 девушек (в том числе абитуриенток АлтГТУ) и изнасилование большинства из них. Из 25 лет первые семь Манишин проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Именно такое наказание запросил для Виталия Манишина прокурор, и суд в итоге принял сторону обвинения. При этом пожизненное Манишину не грозило, потому что срок давности по преступлениям давно истек.
Подробнее о деле Виталия Манишина можно прочитать здесь.
12:58:09 02-10-2025
он мог себя оговорить --- чтобы 25 лет посидеть. Так многие делают
13:13:58 02-10-2025
Так и Александр Анисимов, прошлый подозреваемый тоже признал вину, а потом зачем-то выпрыгнул из окна....
13:35:15 02-10-2025
Гость (13:13:58 02-10-2025) Так и Александр Анисимов, прошлый подозреваемый тоже признал...
Анисимов не признавал
16:45:11 02-10-2025
Гость (13:35:15 02-10-2025) Анисимов не признавал... До последнего не признавал, а потом написал явку с повинной, сразу как из Москвы следак прилетел, который обещал закрыть дело за неделю
13:24:01 02-10-2025
и показать место захоронения головы последней потерпевшей которую не нашли в 2000 году ?
13:54:39 02-10-2025
а откуда он знал где захоронения трупов жертв, неизвестные полиции? что за "лепнина" от адвоката??
14:03:59 02-10-2025
Гость (13:54:39 02-10-2025) а откуда он знал где захоронения трупов жертв, неизвестные п... у них лепнина одна !!! менты научили
13:56:36 02-10-2025
интересно бы узнать о его жене и приемных детях. И о второй жене, как он с ней занимался сексом - тоже душил во время занятия, игра-принуждение, внезапное поведение как доминикса?? это будет супер-подтверждением его мании и наклонностей, жен допрашивали?
10:40:11 04-10-2025
Гость (13:56:36 02-10-2025) интересно бы узнать о его жене и приемных детях. И о второй ... Да ты дружок извращенец. В человеческом горе ищешь и смакуешь интимные подробности
15:32:13 02-10-2025
теоретически он себя оговорить мог. Но это автоматически означает что настоящий маньяк из органов и с доступом к таким делам. Он смог подсказывать ему куда показать и подбросил его ДНК так чтоб его обнаружили. Это должен быть уровень майора не меньший. Плюс к этому он должен был сломать его психически и так сломать чтобы тот выдержал допросы и продолжал признаваться
16:22:14 02-10-2025
Холмс (15:32:13 02-10-2025) теоретически он себя оговорить мог. Но это автоматически озн... Точно! Актер Хабенский ещё играет.
16:45:30 02-10-2025
Теперь этого зверя по нашим законам придется содержать.