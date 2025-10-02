Адвокат осужденного маньяка Манишина считает, что он мог себя оговорить

Сам Манишин на суде признал свою вину в преступлениях, но отказался давать показания

02 октября 2025, 12:55, Антон Дегтярев

Виталий Манишин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

Адвокат осужденного за 11 убийств Виталия Манишина считает, что он мог себя оговорить и что доказательств вины мужчины в преступлениях "политеховского" маньяка недостаточно. Об этом защитник сказала в прениях сторон, сообщила журналистам старший прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Алтайского края Марина Телилицина.

«Адвокат считает, что совокупности доказательств, которые подтверждали бы вину Манишина, в материалах дела не содержится. Доказательства, которые представлены стороной обвинения, не убеждают ее в виновности подзащитного. Поэтому защитник усматривает основания для самооговора. Но при этом она не объяснила, по каким причинам и в связи с чем Манишин мог бы себя оговорить. Он последовательно говорил о том, что признает вину. И дополнений по этой позиции от него не поступило», – пояснила Телилицина.

Также прокурор отметила, что Манишин на суде не сказал ничего конкретного об обстоятельствах обвинения, сославшись на 51-ю статью Конституции, по которой никто не обязан свидетельствовать против себя. Однако он раскаялся в содеянном и извинился перед родителями жертв, подчеркнула Телилицина. Как шел суд, можно прочитать по ссылке.

Напомним, что Виталия Манишина 1 октября 2025 года Калманский районный суд приговорил к 25 годам лишения свободы за убийство 11 девушек (в том числе абитуриенток АлтГТУ) и изнасилование большинства из них. Из 25 лет первые семь Манишин проведет в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. Именно такое наказание запросил для Виталия Манишина прокурор, и суд в итоге принял сторону обвинения. При этом пожизненное Манишину не грозило, потому что срок давности по преступлениям давно истек.

