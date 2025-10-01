Почему возможный "политеховский" маньяк Виталий Манишин не получит пожизненный срок?

Приговор Виталию Манишину вынесут 1 октября 2025 года

01 октября 2025, 13:00, ИА Амител

Виталий Манишин / Фото: amic.ru, Антон Дегтярев

1 октября 2025 года Калманский районный суд вынесет приговор возможному "политеховскому" маньяку Виталию Манишину. Прокурор запросил для него 25 лет лишения свободы. Первые из них Манишин должен будет просидеть в тюрьме, а остальной срок – в колонии строгого режима. При этом пожизненного наказания Манишину по закону не могут вынести из-за истекшего срока давности преступления. Почему – рассказывает amic.ru.

Что такое срок давности и почему у Манишина он истек?

Срок давности – это период времени, который прошел после совершения преступления, с его истечением может быть связано возникновение, изменение или прекращение юридических последствий. Исчисляется срок давности со дня совершения преступления до момента вступления приговора в законную силу. За тяжкие преступления срок давности составляет 15 лет. По версии следствия, Манишин совершал преступления с 1989 по 2000 год, а значит, срок давности по его преступлениям истек в 2015 году.

При этом существуют преступления, которые не имеют срока давности. Речь идет о преступлениях террористического характера и о некоторых видах военных преступлений, которые указаны в части 5 статьи 78 УК РФ. Однако убийства с изнасилованием в этот перечень не входят.

Что происходит, если срок давности истек?

Статья 78 УК РФ предусматривает освобождение виновного от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Однако по ч. 4 статьи 78 УК РФ, если суд при истекшем сроке давности не считает возможным освободить подсудимого от уголовной ответственности, то смертная казнь и пожизненный срок не применяется. А значит, Манишин не может получить пожизненный приговор.

Виталий Манишин / Фото: amic.ru

Какой максимальный срок может получить Манишин?

По статье 56 УК РФ ("Лишение свободы на определенный срок") максимальный срок лишения свободы в России – 20 лет. При назначении наказания по совокупности преступлений максимально преступнику не могут дать более 25 лет (часть 4 статьи 56 УК РФ), а по совокупности приговоров осужденный не может получить более 30 лет (часть 4 статьи 56 УК РФ). Также по отдельным статьям (например за теракты, угон самолета или поезда, насильственный захват власти, вооруженный мятеж, геноцид и так далее) при частичном или полном сложении сроков лишения свободы при назначении наказаний по совокупности преступлений максимальный срок не может быть более 30 лет, а по совокупности приговоров – более 35 лет.

На данный момент Манишину выносят только первый приговор, по которому он, соответственно, не может получить более 25 лет.

Как шел суд над Манишиным и в чем его обвиняют?

Виталия Манишина арестовали в мае 2023 года в качестве подозреваемого в убийстве Людмилы Обидиной в 1989 году в селе Зеленая Дубрава. На допросах Манишин признался, что, помимо Обидиной, убил еще десять девушек, а именно Чодураа Ооржак, Светлану Филипченко, Наталью Бердышеву, Юлию Техтиекову, Елену Анисимову, Валентину Михайлюкову, Лилиану Вознюк, Ольгу Шмакову, Анжелу Бурдакову и Ксению Киргизову. Подробнее об обстоятельствах их исчезновения можно прочитать здесь.

В мае 2024 года стартовал суд над Манишиным, которого обвинили по двум уголовным статьям – 105 ч. 2 п. "к" ("Убийство с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием") и 105 ч. 2 п. "а", "к" ("Убийство двух или более лиц с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием"). Причем проходил процесс в закрытом режиме.

Судебное следствие по делу закончилось 9 июля, а 20 августа завершились прения по делу, на которых прокурор запросил для Манишина 25 лет лишения свободы. 29 сентября 2025 Манишин выступил с последним словом, после чего судья удалилась в совещательную комнату для постановления итогового решения по делу.