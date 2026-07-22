Росавиация запретила транзитные полеты через московские аэропорты

Изменения были инициированы Министерством обороны на фоне участившихся с весны атак

22 июля 2026, 18:05, ИА Амител

Самолет взлетает / Фото: amic.ru

Росавиация ввела запрет на транзитные полеты через Московский узловой диспетчерский район, в который входят аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово. Одновременно для гражданской авиации снизили максимально допустимую высоту полета в этом районе до 4,9 тысячи метров. Новые меры, как заявили в ведомстве, приняты для обеспечения безопасности полетов.

Как сообщает "Коммерсантъ", соответствующее извещение для пользователей воздушного пространства (NOTAM) опубликовано в сборнике Центра аэронавигационной информации. Согласно документу, транзитные рейсы российских и иностранных авиакомпаний через Московский узловой диспетчерский район временно запрещены, а предельная высота полетов ограничена эшелоном FL160, что соответствует 4900 метрам.

В Росавиации подтвердили изданию введение ограничений. В ведомстве уточнили, что они действуют с 11 июля по 12 августа и введены в целях обеспечения безопасности полетов. При этом в опубликованном NOTAM указана дата окончания — 26 августа. По данным источников "Коммерсанта", ограничения могут быть продлены.

До введения новых правил самолеты при заходе в московскую воздушную зону обычно находились на значительно большей высоте — порядка 8,2–8,5 тысячи метров. По информации источников издания в авиационной отрасли, изменения были инициированы Министерством обороны на фоне участившихся с весны атак.

Как отмечают собеседники "Коммерсанта", запрет транзитных рейсов позволит снизить интенсивность воздушного движения в районе московских аэропортов, а уменьшение допустимой высоты даст возможность при необходимости быстрее выполнять посадку воздушных судов на ближайших аэродромах.

Вместе с тем новые ограничения могут повлиять на работу авиакомпаний. По оценкам участников рынка, изменение маршрутов и невозможность выполнять транзитные полеты через Московский авиаузел приведут к увеличению продолжительности некоторых рейсов. В зависимости от маршрута время в пути может вырасти на 5–30 минут, а расходы перевозчиков на топливо — увеличиться.

Эксперты также обращают внимание, что более продолжительные полеты на сравнительно небольших высотах способны повысить риск столкновения самолетов с птицами. Впрочем, пилоты отмечают, что конкретный эшелон в каждом случае определяется диспетчерами в зависимости от воздушной обстановки, поэтому самолеты не обязательно будут постоянно выполнять полеты на максимально разрешенной высоте.

По мнению ряда опрошенных изданием специалистов, действующие ограничения могут сохраниться до завершения военных действий. Кроме того, собеседники газеты не исключают, что в дальнейшем аналогичные меры могут быть распространены и на другие регионы страны.