Роскачество назвало главные признаки надежного школьного рюкзака
Ключевой критерий — жесткая спинка: она помогает равномерно распределять нагрузку и беречь осанку ребенка
31 июля 2026, 13:22, ИА Амител
При выборе школьного рюкзака важно учитывать множество факторов, чтобы приобрести изделие, которое будет качественным и долговечным, сообщили RT в пресс-службе Роскачества.
Эксперты подчеркнули, что рюкзак для школьника должен быть легким: не более 700 граммов для младших классов и до 1 килограмма — для старших.
«Важны удобные лямки шириной 3,5–4 см вверху и 2–2,5 см внизу при длине 60–70 см, с регулируемыми креплениями и возможностью расстегнуть одну из них. Подкладка должна быть дышащей, а пряжки — расположены так, чтобы не травмировать ребенка», — подчеркнули в организации.
А также отметили, что качественный рюкзак должен сохранять форму, равномерно распределять вес и иметь жесткую спинку (для младшеклассников).
«Оптимальная конструкция включает два отделения: основное — для учебников и дополнительное — для мелочей. Размеры для младших классов: высота задней стенки — 30–36 см, передней — 22–26 см, ширина — 6–10 см», — пояснили специалисты.
Аналитики добавили, что рюкзак должен быть прочным, с водоотталкивающей пропиткой, светоотражателями и удобным в уходе.
Кроме того, по их мнению, необходимо проверять маркировку с указанием возрастной категории.
Ранее Мизулина раскритиковала введение учебника по физкультуре.
14:13:33 31-07-2026
самое важное это то что рюкзак и одежда школьника должен быть из светлого материала с полосками светоотражающими. На дороге чтобы сразу видно было
20:28:25 31-07-2026
"Аналитики добавили"--------
И тут "аналитики"... Куда не плюнь в аналитика попадаешь...
20:19:02 01-08-2026
Гость (20:28:25 31-07-2026) "Аналитики добавили"--------И тут "аналитики"... Куд... Если промажешь, то попадешь в эксперта