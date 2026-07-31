НОВОСТИНаука и образование

Роскачество назвало главные признаки надежного школьного рюкзака

Ключевой критерий — жесткая спинка: она помогает равномерно распределять нагрузку и беречь осанку ребенка

31 июля 2026, 13:22, ИА Амител

Школьный рюкзак / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART/ amic.ru
Школьный рюкзак / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART/ amic.ru

При выборе школьного рюкзака важно учитывать множество факторов, чтобы приобрести изделие, которое будет качественным и долговечным, сообщили RT в пресс-службе Роскачества.

Эксперты подчеркнули, что рюкзак для школьника должен быть легким: не более 700 граммов для младших классов и до 1 килограмма — для старших.

«Важны удобные лямки шириной 3,5–4 см вверху и 2–2,5 см внизу при длине 60–70 см, с регулируемыми креплениями и возможностью расстегнуть одну из них. Подкладка должна быть дышащей, а пряжки — расположены так, чтобы не травмировать ребенка», — подчеркнули в организации.

А также отметили, что качественный рюкзак должен сохранять форму, равномерно распределять вес и иметь жесткую спинку (для младшеклассников).

«Оптимальная конструкция включает два отделения: основное — для учебников и дополнительное — для мелочей. Размеры для младших классов: высота задней стенки — 30–36 см, передней — 22–26 см, ширина — 6–10 см», — пояснили специалисты.

Аналитики добавили, что рюкзак должен быть прочным, с водоотталкивающей пропиткой, светоотражателями и удобным в уходе.

Кроме того, по их мнению, необходимо проверять маркировку с указанием возрастной категории.


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Комментарии 3

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Гость

14:13:33 31-07-2026

самое важное это то что рюкзак и одежда школьника должен быть из светлого материала с полосками светоотражающими. На дороге чтобы сразу видно было

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Гость

20:28:25 31-07-2026

"Аналитики добавили"--------

И тут "аналитики"... Куда не плюнь в аналитика попадаешь...

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ДМВ

20:19:02 01-08-2026

Гость (20:28:25 31-07-2026) "Аналитики добавили"--------И тут "аналитики"... Куд... Если промажешь, то попадешь в эксперта

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