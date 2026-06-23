С весны 2027 года в России появится ГОСТ на сумки и чемоданы

В нем прописаны нормы прочности, требования к швам, карманам и дефектам

23 июня 2026, 13:13, ИА Амител

Девушка, сумка / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

Росстандарт утвердил новые межгосударственные нормы для изделий кожгалантереи: сумок, чемоданов, портфелей, рюкзаков, папок, футляров и других подобных товаров. Документ вступит в силу 1 марта 2027 года и заменит действующий стандарт, принятый в 2007 году, сообщает корреспондент ТАСС.

Новый ГОСТ поддержали семь стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Он устанавливает комплексные требования к продукции — от классификации и размеров до безопасности, качества материалов, методов изготовления, правил транспортировки и хранения.

В документе прописаны допустимые способы производства: изделия могут изготавливаться прошивным, клеевым, сварным, клепаным методами, а также методом плетения, вязания, формования, литья и иными способами.

Особое внимание уделили прочности. Так, для пляжных сумок из искусственной кожи и дорожных рюкзаков прочность ниточного шва должна составлять не менее 30 Н/см. Для дорожных чемоданов жесткой конструкции — не менее 40 Н/см. А разрывная нагрузка креплений ручек у таких чемоданов должна быть не менее 400 Н.

«ГОСТ содержит и другие важные требования к качеству и конструкции изделий. Например, запрещено окрашивание смежной ткани и осыпание красителя. Открытые края изделий не должны осыпаться, а внутренние швы обязаны быть обработаны. Металлические пластины в портфелях должны быть скрыты. Женские повседневные, молодежные и нарядные сумки, а также рюкзаки должны иметь один или два внутренних кармана. Чемоданы обязаны оснащаться как минимум одним внутренним карманом, а зазор между крышкой и корпусом чемодана не должен превышать 0,4 см», — говорится в публикации.

Кроме того, стандарт четко определяет перечень недопустимых дефектов: к ним относятся трещины материала, следы клея, коррозия фурнитуры и неисправные замки. При этом естественные особенности натуральной кожи (например, неоднородность текстуры или небольшие вариации оттенка) браком считаться не будут.

Примечательно, что стандарт не распространяется на ученические ранцы, рюкзаки и портфели, а также на кожгалантерейные изделия для детей и подростков. Ранее сообщалось, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ для проверки устойчивости автомобилей.