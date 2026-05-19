"Кирпич в рюкзаке". Мизулина раскритиковала введение учебника по физкультуре

Глава ЛБИ призналась, что не видит в этом необходимости

19 мая 2026, 21:33, ИА Амител

Екатерина Мизулина / Фото: vk.com/kmizulina

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала разработку единого учебника по физкультуре.

Напомним, о том, что Минпросвещения разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, ранее сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его мнению, в школе закладывается основа здорового образа жизни, в связи с чем физкультура не менее важна, чем предметы, входящие в единый государственный экзамен.

Екатерина Мизулина написала в своем канале в Max, что "в упор" не понимает, "зачем вообще нужен учебник по физ-ре".