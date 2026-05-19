"Кирпич в рюкзаке". Мизулина раскритиковала введение учебника по физкультуре
Глава ЛБИ призналась, что не видит в этом необходимости
19 мая 2026, 21:33, ИА Амител
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала разработку единого учебника по физкультуре.
Напомним, о том, что Минпросвещения разрабатывает государственный учебник по физкультуре для российских школ, ранее сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его мнению, в школе закладывается основа здорового образа жизни, в связи с чем физкультура не менее важна, чем предметы, входящие в единый государственный экзамен.
Екатерина Мизулина написала в своем канале в Max, что "в упор" не понимает, "зачем вообще нужен учебник по физ-ре".
«Дополнительный кирпич, который дети таскают в своем многокилограммовом рюкзаке», — считает она.
21:49:50 19-05-2026
а она каким образом относится к системе образования?
ну если не считать добровольно-принудительный загон школьников и студентов на всякие бла-бла-бла, которые им нафик не нать
21:52:11 19-05-2026
Уважаемые люди писали...
22:10:05 19-05-2026
Нельзя называть мизулину - мизулиной. Уже год как вступило решение суда в силу. Мизулина - не мизулина.
22:42:43 19-05-2026
Мне не хватало знаний по этому предмету, так же как и по труду.
Описаний "делай ка я", "кеды и бегом" мало для правильного выполнения упражнений, а красноречие физруков и трудовиков было примерно одинаково.
Правда когда от столярки переходили к токарным станкам трудовик удивил в лучшую сторону.
10-11 класс физру вел военрук, тоже молодец.
Учебник это хорошо, его дома читать нужно
00:51:21 20-05-2026
Учебник по физкультуре будут читать освобожденные от занятий по физкультуре по состоянию здоровья.
02:28:19 20-05-2026
никто не пользуется и не будет, переполоху то на пустом месте