Россиян предупредили о новой схеме обмана в сфере ЖКХ

Аферисты предлагают вступить в якобы официальный домовой чат

24 мая 2026, 21:04, ИА Амител

Счет за ЖКХ / Фото: amic.ru

Мошенники придумали новую схему обмана в жилищно-коммунальной сфере: людям предлагают вступить в якобы официальный домовой чат, сообщил РИА Новости заслуженный юрист РФ, ученый-правовед, руководитель проекта "Не дай себя обмануть" Иван Соловьев.

«Появилась совсем новая схема, пока мошенническое ноу-хау — информация о создании якобы официального домового чата в мессенджере "Макс", в котором будут сотрудники коммунальных служб и мастера. Если жилец хочет, чтобы его добавили, необходимо нажать на фотографию "зампредседателя" Елизаветы Бормотовой», — рассказал юрист.

По его словам, такие мошеннические заходы могут быть только началом чудовищной схемы обмана и последующей вербовки — далее "к процедуре подключатся лжесотрудники правоохранительных органов, Роскомнадзора, Росфинмониторинга, СК, ФСБ, военной прокуратуры, ЦБ и так далее".