Россиянам напомнили сроки подачи заявлений для участия в ЕГЭ

Выпускники прошлых лет должны обратиться с документами в пункты регистрации

10 января 2025, 08:14, ИА Амител

Экзамен / Фото: Ben Mullins / unsplash.com

Рособрнадзор напомнил, что подать заявление для участия в Едином государственном экзамене (ЕГЭ) 2025 года необходимо до 1 февраля включительно. Соответствующий текст опубликован на официальном сайте федеральной службы.

Выпускники текущего года подают заявления в свои школы, а экстерны – в образовательные учреждения с государственной аккредитацией среднего общего образования по своему выбору.

Выпускники прошлых лет должны обратиться в пункты регистрации на сдачу ЕГЭ, определенные региональными органами управления образованием.

Заявление можно подать лично, предоставив документ, удостоверяющий личность. Также это могут сделать родители (законные представители) или уполномоченные лица при наличии доверенности и соответствующих документов.

ЕГЭ в 2025 году пройдет в три этапа:

досрочный этап – с 21 марта по 21 апреля;

основной этап – с 23 мая по 23 июня;

дополнительный этап – с 4 по 23 сентября.

Для участников ГИА предусмотрена возможность пересдать один предмет в дополнительные дни – 3 и 4 июля.