Россиянам старше 80 лет повысят пенсии с 1 мая
В большинстве случаев, для того чтобы получить повышение, не потребуется никаких заявлений
25 апреля 2023, 11:04, ИА Амител
Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о том, что с 1 мая некоторым пенсионерам в России увеличат размер пенсии. Её слова передаёт РИА Новости.
"Например, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей", – рассказала Иванова-Швец.
Она отметила, что у социального фонда есть вся необходимая информация о пенсионерах, так что в большинстве случаев никаких заявлений для получения надбавки не понадобится.
При этом в некоторых случаях дополнительные обращения в фонд всё-таки потребуются.
11:26:38 25-04-2023
не чего не понял
12:10:51 25-04-2023
гость (11:26:38 25-04-2023) не чего не понял... доживешь до 80 лет - поймешь.
12:51:45 25-04-2023
Гость (12:10:51 25-04-2023) доживешь до 80 лет - поймешь.... радует одно-не доживу
11:36:04 25-04-2023
А почему объявили это не в пенсионном фонде, а просто доцент кафедры обычного ВУЗа? Может это лишь ее мечты? Чтобы потом вызвать волнения и протесты - вот гады, пообещали и зажали???
11:45:01 25-04-2023
Очередная бессмысленная информация. Такие добавки к пенсии каждый месяц производятся тем, кому исполнилось на конкретный момент 80. Ничего нового в этом нет.
15:05:25 25-04-2023
Тоже много не понял, всем или не всем, не надо обращаться, но может надо. И причем здесь доцент? Хоть не студент