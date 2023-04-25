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Россиянам старше 80 лет повысят пенсии с 1 мая

В большинстве случаев, для того чтобы получить повышение, не потребуется никаких заявлений

25 апреля 2023, 11:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о том, что с 1 мая некоторым пенсионерам в России увеличат размер пенсии. Её слова передаёт РИА Новости.

"Например, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей", – рассказала Иванова-Швец.

Она отметила, что у социального фонда есть вся необходимая информация о пенсионерах, так что в большинстве случаев никаких заявлений для получения надбавки не понадобится.

При этом в некоторых случаях дополнительные обращения в фонд всё-таки потребуются.

пенсии

Комментарии 6

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гость

11:26:38 25-04-2023

не чего не понял

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Гость

12:10:51 25-04-2023

гость (11:26:38 25-04-2023) не чего не понял... доживешь до 80 лет - поймешь.

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гость

12:51:45 25-04-2023

Гость (12:10:51 25-04-2023) доживешь до 80 лет - поймешь.... радует одно-не доживу

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Странно

11:36:04 25-04-2023

А почему объявили это не в пенсионном фонде, а просто доцент кафедры обычного ВУЗа? Может это лишь ее мечты? Чтобы потом вызвать волнения и протесты - вот гады, пообещали и зажали???

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Гость

11:45:01 25-04-2023

Очередная бессмысленная информация. Такие добавки к пенсии каждый месяц производятся тем, кому исполнилось на конкретный момент 80. Ничего нового в этом нет.

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Гость

15:05:25 25-04-2023

Тоже много не понял, всем или не всем, не надо обращаться, но может надо. И причем здесь доцент? Хоть не студент

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