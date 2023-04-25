Россиянам старше 80 лет повысят пенсии с 1 мая

В большинстве случаев, для того чтобы получить повышение, не потребуется никаких заявлений

25 апреля 2023, 11:04, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Доцент кафедры Торгово-промышленной палаты "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала о том, что с 1 мая некоторым пенсионерам в России увеличат размер пенсии. Её слова передаёт РИА Новости.

"Например, тем, кто достиг 80 лет, по закону в беззаявительном порядке полагается ежемесячная доплата в размере 7,5 тысячи рублей", – рассказала Иванова-Швец.

Она отметила, что у социального фонда есть вся необходимая информация о пенсионерах, так что в большинстве случаев никаких заявлений для получения надбавки не понадобится.

При этом в некоторых случаях дополнительные обращения в фонд всё-таки потребуются.