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Российские истребители перехватили над Черным морем самолеты ВВС Британии

Истребители идентифицировали потенциальных нарушителей как самолет RC-135 и два многоцелевых истребителя Eurofighter Typhoon

19 октября 2023, 22:42, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Российские истребители Су-27 перехватили группу самолетов ВВС Британии над акваторией Черного моря и не допустили нарушения воздушной границы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пишет "Лента.ру".

Истребители идентифицировали потенциальных нарушителей как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя Eurofighter Typhoon. При появлении российских самолетов они отдалились от российской границы, развернувшись.

В Минобороны подчеркнули, что полет истребителей ВКС РФ выполнялся в соответствии с международными правилами, без опасного сближения.

Напомним, ранее Владимир Путин поручил ВКС России начать постоянное патрулирование над Черным морем. Глава государства отмечал, что РФ пошла на такой шаг из-за Соединенных Штатов, которые "затащили две авиационные группировки в Средиземное море".

Политика проблема

Комментарии 7

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Гость

04:07:56 20-10-2023

Что даст патрулирование над Черным морем? Жечь топливо и моторесурс самолетов.

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Гость

07:27:29 20-10-2023

Гость (04:07:56 20-10-2023) Что даст патрулирование над Черным морем? Жечь топливо и мот... То, что произошло - не ответ на вопрос?

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Гость

09:44:52 20-10-2023

Гость (07:27:29 20-10-2023) То, что произошло - не ответ на вопрос?... Для него - нет)))))

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Гость

08:55:09 20-10-2023

Наши перехватили, это же хорошая новость

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ыть

09:13:26 20-10-2023

А зачем они "не допустили нарушения воздушной границы"? Пусть бы залетели к нам, сразу бы их сбило ПВО, а потом сказать, что думали, что хохлы летят. Сейчас такое время, что ни одна британская шавка ничего сделать не сможет, утрется.

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Гость

11:52:24 20-10-2023

ыть (09:13:26 20-10-2023) А зачем они "не допустили нарушения воздушной границы"? Пуст... Смысл обострять? И так всё везде остро.

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Гость

09:30:26 20-10-2023

Британия это же НАТО

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