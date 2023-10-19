Российские истребители перехватили над Черным морем самолеты ВВС Британии
Истребители идентифицировали потенциальных нарушителей как самолет RC-135 и два многоцелевых истребителя Eurofighter Typhoon
19 октября 2023, 22:42, ИА Амител
Российские истребители Су-27 перехватили группу самолетов ВВС Британии над акваторией Черного моря и не допустили нарушения воздушной границы. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пишет "Лента.ру".
Истребители идентифицировали потенциальных нарушителей как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя Eurofighter Typhoon. При появлении российских самолетов они отдалились от российской границы, развернувшись.
В Минобороны подчеркнули, что полет истребителей ВКС РФ выполнялся в соответствии с международными правилами, без опасного сближения.
Напомним, ранее Владимир Путин поручил ВКС России начать постоянное патрулирование над Черным морем. Глава государства отмечал, что РФ пошла на такой шаг из-за Соединенных Штатов, которые "затащили две авиационные группировки в Средиземное море".
04:07:56 20-10-2023
Что даст патрулирование над Черным морем? Жечь топливо и моторесурс самолетов.
07:27:29 20-10-2023
Гость (04:07:56 20-10-2023) Что даст патрулирование над Черным морем? Жечь топливо и мот... То, что произошло - не ответ на вопрос?
09:44:52 20-10-2023
Гость (07:27:29 20-10-2023) То, что произошло - не ответ на вопрос?... Для него - нет)))))
08:55:09 20-10-2023
Наши перехватили, это же хорошая новость
09:13:26 20-10-2023
А зачем они "не допустили нарушения воздушной границы"? Пусть бы залетели к нам, сразу бы их сбило ПВО, а потом сказать, что думали, что хохлы летят. Сейчас такое время, что ни одна британская шавка ничего сделать не сможет, утрется.
11:52:24 20-10-2023
ыть (09:13:26 20-10-2023) А зачем они "не допустили нарушения воздушной границы"? Пуст... Смысл обострять? И так всё везде остро.
09:30:26 20-10-2023
Британия это же НАТО