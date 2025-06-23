НОВОСТИНаука и образование

Российские школы перейдут на единые учебники по всем предметам с 2026 года

Их уже разрабатывает Минпросвещения совместно с академией наук

23 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru
Школа / Фото: amic.ru

В России единые школьные учебники по всем предметам введут в 2026 году. В настоящее время Минпросвещения и академия наук занимаются их созданием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Минпросвещения с академией наук сейчас ведут очень большую работу по созданию единого такого пула учебников <…> В 2026 году они будут уже доступны в школах", – заявил зампред правительства РФ.

Отметим, что с 1 сентября 2025 года российские школьники будут изучать историю по обновленным единым учебникам для 5–9-х классов.

Кроме того, готовится новый курс обществознания для 9–11-х классов, который внедрят в общеобразовательные учреждения с 2026/27 учебного года. Соответствующий комментарий дал министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече Владимира Путина с авторами и редакторами нового учебника истории.

"Ведется работа по учебникам обществознания. Обществознание будет изучаться с 9-го класса, больше времени будет отводиться истории нашей страны. Мы планируем с 1 сентября следующего учебного года перейти на единые учебники обществознания", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее Минпросвещения РФ раскритиковало учебник ОБЖ для девятого класса. Его авторы обвиняют девушек в провокации мужчин. В связи с этим представители министерства заявили, что такое издание не может использоваться в школах.

Речь идет о книге С. Н. Вангородского, М. И. Кузнецова и В. Н. Латчука, выпущенной издательством "Дрофа". На учебник уже обращала внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Страницы книги / Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
Барнаул Россия школы

Комментарии 9

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Musik

14:44:39 23-06-2025

лишнее.
Корана достаточно.

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Гость

17:43:06 23-06-2025

Musik (14:44:39 23-06-2025) лишнее.Корана достаточно.... уже про Тору надо подумать

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Гость

14:48:18 23-06-2025

Несколько поколений учились на одних учебниках - выдавали в библиотеке бесплатно. Сейчас же каждый год НОВЫЕ покупать родителям.

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Гость

15:04:50 23-06-2025

Гость (14:48:18 23-06-2025) Несколько поколений учились на одних учебниках - выдавали в... Я учился в 90е, мало что выдавали из библиотеки. В основном всё покупали сами.

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Гость

15:39:55 23-06-2025

Гость (15:04:50 23-06-2025) Я учился в 90е, мало что выдавали из библиотеки. В основном ... Я училась в 90-е и за все годы купили мы только один учебник по истории Мишиной и всё! Все остальные выдавали в библиотеке!!!

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ППШариков

15:47:25 23-06-2025

Давно пора вернуть "Перышкина" в школы....

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Гость

17:00:30 23-06-2025

30 лет назад в школе учился - тоже каждый год единые учебники обещали.

заглядывал в дочкины учебники по физике и математике - уж лучше бы оставили советские, 30летней давности. в новых материал не структурирован вообще.

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Гость

17:07:40 23-06-2025

Гость (17:00:30 23-06-2025) 30 лет назад в школе учился - тоже каждый год единые учебник... На АВИТО продают старые советские школьные учебники. Стоят весьма дорого.

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гость

10:02:10 24-06-2025

да, бизнес на учебниках никогда не закончится

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