Их уже разрабатывает Минпросвещения совместно с академией наук

23 июня 2025, 14:40, ИА Амител

Школа / Фото: amic.ru

В России единые школьные учебники по всем предметам введут в 2026 году. В настоящее время Минпросвещения и академия наук занимаются их созданием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

"Минпросвещения с академией наук сейчас ведут очень большую работу по созданию единого такого пула учебников <…> В 2026 году они будут уже доступны в школах", – заявил зампред правительства РФ.

Отметим, что с 1 сентября 2025 года российские школьники будут изучать историю по обновленным единым учебникам для 5–9-х классов.

Кроме того, готовится новый курс обществознания для 9–11-х классов, который внедрят в общеобразовательные учреждения с 2026/27 учебного года. Соответствующий комментарий дал министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече Владимира Путина с авторами и редакторами нового учебника истории.

"Ведется работа по учебникам обществознания. Обществознание будет изучаться с 9-го класса, больше времени будет отводиться истории нашей страны. Мы планируем с 1 сентября следующего учебного года перейти на единые учебники обществознания", – цитирует главу ведомства ТАСС.

Ранее Минпросвещения РФ раскритиковало учебник ОБЖ для девятого класса. Его авторы обвиняют девушек в провокации мужчин. В связи с этим представители министерства заявили, что такое издание не может использоваться в школах.

Речь идет о книге С. Н. Вангородского, М. И. Кузнецова и В. Н. Латчука, выпущенной издательством "Дрофа". На учебник уже обращала внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.