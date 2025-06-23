Российские школы перейдут на единые учебники по всем предметам с 2026 года
Их уже разрабатывает Минпросвещения совместно с академией наук
23 июня 2025, 14:40, ИА Амител
В России единые школьные учебники по всем предметам введут в 2026 году. В настоящее время Минпросвещения и академия наук занимаются их созданием. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
"Минпросвещения с академией наук сейчас ведут очень большую работу по созданию единого такого пула учебников <…> В 2026 году они будут уже доступны в школах", – заявил зампред правительства РФ.
Отметим, что с 1 сентября 2025 года российские школьники будут изучать историю по обновленным единым учебникам для 5–9-х классов.
Кроме того, готовится новый курс обществознания для 9–11-х классов, который внедрят в общеобразовательные учреждения с 2026/27 учебного года. Соответствующий комментарий дал министр просвещения России Сергей Кравцов на встрече Владимира Путина с авторами и редакторами нового учебника истории.
"Ведется работа по учебникам обществознания. Обществознание будет изучаться с 9-го класса, больше времени будет отводиться истории нашей страны. Мы планируем с 1 сентября следующего учебного года перейти на единые учебники обществознания", – цитирует главу ведомства ТАСС.
Ранее Минпросвещения РФ раскритиковало учебник ОБЖ для девятого класса. Его авторы обвиняют девушек в провокации мужчин. В связи с этим представители министерства заявили, что такое издание не может использоваться в школах.
Речь идет о книге С. Н. Вангородского, М. И. Кузнецова и В. Н. Латчука, выпущенной издательством "Дрофа". На учебник уже обращала внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
14:44:39 23-06-2025
лишнее.
Корана достаточно.
17:43:06 23-06-2025
Musik (14:44:39 23-06-2025) лишнее.Корана достаточно.... уже про Тору надо подумать
14:48:18 23-06-2025
Несколько поколений учились на одних учебниках - выдавали в библиотеке бесплатно. Сейчас же каждый год НОВЫЕ покупать родителям.
15:04:50 23-06-2025
Гость (14:48:18 23-06-2025) Несколько поколений учились на одних учебниках - выдавали в... Я учился в 90е, мало что выдавали из библиотеки. В основном всё покупали сами.
15:39:55 23-06-2025
Гость (15:04:50 23-06-2025) Я учился в 90е, мало что выдавали из библиотеки. В основном ... Я училась в 90-е и за все годы купили мы только один учебник по истории Мишиной и всё! Все остальные выдавали в библиотеке!!!
15:47:25 23-06-2025
Давно пора вернуть "Перышкина" в школы....
17:00:30 23-06-2025
30 лет назад в школе учился - тоже каждый год единые учебники обещали.
заглядывал в дочкины учебники по физике и математике - уж лучше бы оставили советские, 30летней давности. в новых материал не структурирован вообще.
17:07:40 23-06-2025
Гость (17:00:30 23-06-2025) 30 лет назад в школе учился - тоже каждый год единые учебник... На АВИТО продают старые советские школьные учебники. Стоят весьма дорого.
10:02:10 24-06-2025
да, бизнес на учебниках никогда не закончится