"Ростелеком Лицей" предлагает бесплатно пройти финальную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ

А также поучаствовать в розыгрыше умной колонки

23 мая 2024, 12:40, ИА Амител erid: LjN8KAgH5

Обучение. Подготовка к экзамену / Фото: freepik.com

"Ростелеком" предлагает ученикам бесплатно улучшить знания по основным предметам школьной программы для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ, которые пройдут с 21 мая по 5 июля 2024 года. Это даст старшеклассникам больше уверенности, что повысит их шансы на успешную сдачу выпускных экзаменов.

В новом разделе "Экзамены" от "Ростелеком Лицея" собраны демонстрационные варианты ОГЭ и ЕГЭ, аналогичные по структуре с настоящими. Для подготовки к ОГЭ доступны математика и русский язык, ЕГЭ – математика, русский язык и обществознание. Каждый предмет включает пять тренировочных вариантов по 27 заданий в каждом. Доступно 15 бесплатных вариантов. После выполнения заданий результаты проверяют, и ученики получают подробные комментарии. В разделе "Экзамены" также есть полезные материалы и советы для успешной сдачи тестов.

"Благодаря "Ростелеком Лицею" теперь легко обеспечить необходимую подготовку для успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. Особенно хочу подчеркнуть, что система тестирования удобна и практически аналогична реальному экзамену. По завершении заданий платформа покажет, где были сделаны ошибки, и оценит остальные результаты", – отметила директор продуктового офиса партнерских и перспективных продуктов "Ростелекома" Виктория Богату.

По ее словам, на финишной прямой это отличная возможность для старшеклассников структурировать свои знания.

До 31 мая 2024 года ученикам предлагают ознакомиться с функциями платформы и новым разделом "Экзамены". Две недели бесплатного обучения доступны по промокоду EXAMEN*.

А также можно принять участие в розыгрыше умной колонки VK* с голосовым помощником Маруся. Более подробная информация доступна по ссылке.

"Ростелеком" проявляет заботу и интерес к молодому поколению, помогая не только улучшить знания школьной программы и подготовиться к итоговой аттестации, но и способствуя духовному развитию молодежи.

Напомним, недавно в семейном театре "Взрослые и дети" состоялся благотворительный спектакль, организованный при поддержке оператора. Постановка затронула темы сострадания, доверия и тесной связи между разными поколениями. Она была ориентирована на взрослых и детей старшего возраста.

В апреле компания также выступила партнером всероссийской акции "Библионочь-2024". Мероприятие посетили более тысячи любителей чтения. "Ростелеком" подарил библиотеке книги собственного издания.

*EXAMEN ("Экзамен"); VK ("ВиКей").

ПАО "Ростелеком"

Реклама