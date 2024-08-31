"Русские витязи" в "Переговорке". Необычное интервью смотрите скоро на amic.ru

Пилоты не только ответили на вопросы, но и попытались угадать города, в которых они выступали, по фотографиям с неба улиц и домов

31 августа 2024, 18:46, ИА Амител

"Русские витязи" в "Переговорке" / Фото: amic.ru

Летчики пилотажной группы "Русские витязи" приняли участие в съемке передачи "Переговорка" и ответили на вопросы amic.ru. В частности, попытались угадать города, в которых они выступали, по фотографиям с неба улиц и домов. Собственно, именно так они города и видят. Также они рассказали, что это значит – "любить небо". Получилось, наверное, одно из самых необычных интервью, смотрите его на следующей неделе на amic.ru.

"Русские витязи" прилетели в Барнаул, для того чтобы выступить на Дне города. На авиашоу пришло огромное количество жителей, на набережной Оби и в Нагорном парке просто не было свободного места. Пилоты поблагодарили барнаульцев за сердечный прием, искренние эмоции и интерес.