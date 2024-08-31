"Русские витязи" поблагодарили жителей Барнаула за сердечный прием и искренние эмоции
"До новых встреч в небе!" – обратилась авиагруппа к барнаульцам
31 августа 2024, 17:44, ИА Амител
"Русские витязи" поблагодарили жителей Барнаула за сердечный прием, искренний интерес и эмоции. Об этом пилотажная группа написала в своем Telegram-канале.
"Демонстрационный полет в ознаменование празднования Дня города Барнаул – завершен! Барнаул – благодарим вас за сердечный прием и искренний интерес, за ваши эмоции и обратную связь в социальных сетях! До новых встреч в небе!" – говорится в сообщении.
В небе для жителей Барнаула трудились (слева направо):
#6 Майор Сергей Наказный;
#3 Майор Игорь Ткаченко;
#1 Полковник Андрей Алексеев;
#4 Полковник Олег Ерофеев;
#2 Подполковник Сергей Щеглов;
#5 Майор Даниил Солодников.
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18:19:13 31-08-2024
Мужики, круто! Молодцы, спасибо!
18:44:50 31-08-2024
Спасибо, ребята, это было круто!
18:48:36 31-08-2024
Зачем фамилии и фото выставляете ?
14:49:27 01-09-2024
Разве так можно ? (18:48:36 31-08-2024) Зачем фамилии и фото выставляете ?...
Хватит позорить наш город этими глупыми выходками! Думайте хоть маленько головой!
20:38:35 02-09-2024
Гость (14:49:27 01-09-2024) Хватит позорить наш город этими глупыми выходками! Думай... Если кто то в нашем городе еще не знает - идет война и каждый специалист на счету
07:53:43 01-09-2024
Вчера у Оби у Нового моста была фантастика! Спасибо великим мастерам своего дела!
11:05:01 01-09-2024
Спасибо, мужики! А Игорь Игоревич достойный продолжатель дела своего отца.