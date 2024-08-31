"Русские витязи" поблагодарили жителей Барнаула за сердечный прием и искренние эмоции

"Русские витязи" поблагодарили жителей Барнаула за сердечный прием, искренний интерес и эмоции. Об этом пилотажная группа написала в своем Telegram-канале.

"Демонстрационный полет в ознаменование празднования Дня города Барнаул – завершен! Барнаул – благодарим вас за сердечный прием и искренний интерес, за ваши эмоции и обратную связь в социальных сетях! До новых встреч в небе!" – говорится в сообщении.