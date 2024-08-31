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"Русские витязи" поблагодарили жителей Барнаула за сердечный прием и искренние эмоции

"До новых встреч в небе!" – обратилась авиагруппа к барнаульцам

31 августа 2024, 17:44, ИА Амител

"Русские витязи" поблагодарили жителей Барнаула за сердечный прием, искренний интерес и эмоции. Об этом пилотажная группа написала в своем Telegram-канале.

"Демонстрационный полет в ознаменование празднования Дня города Барнаул – завершен! Барнаул – благодарим вас за сердечный прием и искренний интерес, за ваши эмоции и обратную связь в социальных сетях! До новых встреч в небе!" – говорится в сообщении.

В небе для жителей Барнаула трудились (слева направо):

#6 Майор Сергей Наказный;

#3 Майор Игорь Ткаченко;

#1 Полковник Андрей Алексеев;

#4 Полковник Олег Ерофеев;

#2 Подполковник Сергей Щеглов;

#5 Майор Даниил Солодников.

Барнаул День города
Читайте также в сюжете: День города Барнаула - 2024

Комментарии 7

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Гость

18:19:13 31-08-2024

Мужики, круто! Молодцы, спасибо!

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Юс

18:44:50 31-08-2024

Спасибо, ребята, это было круто!

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Разве так можно ?

18:48:36 31-08-2024

Зачем фамилии и фото выставляете ?

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Гость

14:49:27 01-09-2024

Разве так можно ? (18:48:36 31-08-2024) Зачем фамилии и фото выставляете ?...
Хватит позорить наш город этими глупыми выходками! Думайте хоть маленько головой!

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Гость

20:38:35 02-09-2024

Гость (14:49:27 01-09-2024) Хватит позорить наш город этими глупыми выходками! Думай... Если кто то в нашем городе еще не знает - идет война и каждый специалист на счету

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Гость.

07:53:43 01-09-2024

Вчера у Оби у Нового моста была фантастика! Спасибо великим мастерам своего дела!

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Гость

11:05:01 01-09-2024

Спасибо, мужики! А Игорь Игоревич достойный продолжатель дела своего отца.

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