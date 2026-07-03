С июля в России изменились правила выдачи микрозаймов

Если заемщик не предоставляет справку о доходах, МФО обязана рассчитывать его платежеспособность по установленному для региона нормативу

03 июля 2026, 09:32, ИА Амител

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С 1 июля 2026 года в России вступили в силу новые правила выдачи микрозаймов. Изменения ужесточают требования к оценке платежеспособности заемщиков и вводят дополнительные меры защиты их прав. Как рассказала агентству "Прайм" директор компании "Деньги сразу" Анна Лагутенко, теперь микрофинансовые организации не вправе учитывать заявленный клиентом доход без его документального подтверждения.

Если заемщик не предоставляет справку о доходах, МФО обязана рассчитывать его платежеспособность по установленному для региона нормативу, уменьшая полученную сумму на 10%. В результате максимальный размер займа может оказаться ниже, чем рассчитывал клиент.

«Если справки нет, то в соответствии с нормативами расчета ПДН клиент может получить сумму займа меньше ожидаемой», — пояснила Лагутенко.

Еще одно нововведение касается дополнительных услуг. Согласно новому базовому стандарту Банка России, микрофинансовым организациям запрещено автоматически включать в договор страховки, юридическое сопровождение и другие платные сервисы. Для подключения каждой такой услуги теперь необходимо получить отдельное согласие заемщика.

Кроме того, новым стандартом запрещается использовать элементы оформления документов или интерфейсов, которые могут скрывать от клиентов невыгодные условия или вводить их в заблуждение при оформлении займа.