НОВОСТИЭкономика

С марта процедура получения микрозаймов для россиян станет сложнее

Чтобы не столкнуться с трудностями, необходимо заранее зарегистрировать биометрию

27 февраля 2026, 15:05, ИА Амител

Микрозаем / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru
С 1 марта в России вступают в силу новые правила оформления микрозаймов онлайн. Теперь для получения займа потребуется обязательная биометрическая идентификация, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в интервью с RT.

Панеш считает, что это нововведение поможет бороться с мошенничеством, так как злоумышленники больше не смогут брать кредиты на чужие паспортные данные. Он отметил, что многие россияне узнают о своих долгах только после того, как аферисты уже взяли кредит на их имя.

«Все микрофинансовые организации (МФО) с займами до 1 миллиона рублей будут обязаны использовать Единую биометрическую систему для идентификации клиентов. Для получения займа нужно будет не только ввести паспортные данные, но и подтвердить личность с помощью камеры и микрофона», — добавил он.

Процесс включает в себя просмотр экрана и произношение цифрового кода, который проверит система. Биометрия требуется только для онлайн-заявок, при личном обращении в офис МФО она не нужна.

«Для небольших МФО с займами до 500 тысяч рублей новые правила начнут действовать весной следующего года», — подчеркнул Панеш.

Он напомнил, что для использования биометрической системы граждане должны заранее зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать в банке, через приложение "Госуслуги Биометрия" или вызвав специалиста на дом. Для регистрации понадобятся загранпаспорт с биометрическим чипом, запись голоса и фотография лица.

«Вся процедура добровольная и направлена на предотвращение проблем с интернет-финансами в будущем», — заключил Панеш.

Ранее сообщалось, как биометрия помогает защитить банковские счета от мошенников.

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума ограничила ставки по микрозаймам и ввела "период охлаждения"

С 2026 года переплата по займам не сможет превышать 100% годовых, а с 2027 года заемщик сможет иметь только один договор с высокой ставкой
НОВОСТИОбщество

Экономика Госдума финансы Бюджет

Комментарии 4

Avatar Picture
Гость

15:10:26 27-02-2026

"Для регистрации понадобятся загранпаспорт с биометрическим чипом" - мошенники нервно курят в сторонке...

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:21:17 27-02-2026

Вообще закрыть эти банковские прокладки. На 20-30 тыс любому дадут кредитку, хоть это и обдираловка ,но всё лучше , чем микрозайм, там % в разы выше.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:30:05 27-02-2026

Дьявол 666 в угаре.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:27:00 27-02-2026

Актуальнее и правомернее было бы вообще запретить МФО как организации живоглотов, гораздо более злостных для граждан искусителей, чем любой "иноагент" - для государства!

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров