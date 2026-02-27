Чтобы не столкнуться с трудностями, необходимо заранее зарегистрировать биометрию

27 февраля 2026, 15:05, ИА Амител

Микрозаем / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

С 1 марта в России вступают в силу новые правила оформления микрозаймов онлайн. Теперь для получения займа потребуется обязательная биометрическая идентификация, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в интервью с RT.

Панеш считает, что это нововведение поможет бороться с мошенничеством, так как злоумышленники больше не смогут брать кредиты на чужие паспортные данные. Он отметил, что многие россияне узнают о своих долгах только после того, как аферисты уже взяли кредит на их имя.

«Все микрофинансовые организации (МФО) с займами до 1 миллиона рублей будут обязаны использовать Единую биометрическую систему для идентификации клиентов. Для получения займа нужно будет не только ввести паспортные данные, но и подтвердить личность с помощью камеры и микрофона», — добавил он.

Процесс включает в себя просмотр экрана и произношение цифрового кода, который проверит система. Биометрия требуется только для онлайн-заявок, при личном обращении в офис МФО она не нужна.

«Для небольших МФО с займами до 500 тысяч рублей новые правила начнут действовать весной следующего года», — подчеркнул Панеш.

Он напомнил, что для использования биометрической системы граждане должны заранее зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать в банке, через приложение "Госуслуги Биометрия" или вызвав специалиста на дом. Для регистрации понадобятся загранпаспорт с биометрическим чипом, запись голоса и фотография лица.

«Вся процедура добровольная и направлена на предотвращение проблем с интернет-финансами в будущем», — заключил Панеш.

Ранее сообщалось, как биометрия помогает защитить банковские счета от мошенников.