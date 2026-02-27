С марта процедура получения микрозаймов для россиян станет сложнее
Чтобы не столкнуться с трудностями, необходимо заранее зарегистрировать биометрию
27 февраля 2026, 15:05, ИА Амител
С 1 марта в России вступают в силу новые правила оформления микрозаймов онлайн. Теперь для получения займа потребуется обязательная биометрическая идентификация, сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш в интервью с RT.
Панеш считает, что это нововведение поможет бороться с мошенничеством, так как злоумышленники больше не смогут брать кредиты на чужие паспортные данные. Он отметил, что многие россияне узнают о своих долгах только после того, как аферисты уже взяли кредит на их имя.
«Все микрофинансовые организации (МФО) с займами до 1 миллиона рублей будут обязаны использовать Единую биометрическую систему для идентификации клиентов. Для получения займа нужно будет не только ввести паспортные данные, но и подтвердить личность с помощью камеры и микрофона», — добавил он.
Процесс включает в себя просмотр экрана и произношение цифрового кода, который проверит система. Биометрия требуется только для онлайн-заявок, при личном обращении в офис МФО она не нужна.
«Для небольших МФО с займами до 500 тысяч рублей новые правила начнут действовать весной следующего года», — подчеркнул Панеш.
Он напомнил, что для использования биометрической системы граждане должны заранее зарегистрировать свои биометрические данные. Это можно сделать в банке, через приложение "Госуслуги Биометрия" или вызвав специалиста на дом. Для регистрации понадобятся загранпаспорт с биометрическим чипом, запись голоса и фотография лица.
«Вся процедура добровольная и направлена на предотвращение проблем с интернет-финансами в будущем», — заключил Панеш.
Ранее сообщалось, как биометрия помогает защитить банковские счета от мошенников.
15:10:26 27-02-2026
"Для регистрации понадобятся загранпаспорт с биометрическим чипом" - мошенники нервно курят в сторонке...
15:21:17 27-02-2026
Вообще закрыть эти банковские прокладки. На 20-30 тыс любому дадут кредитку, хоть это и обдираловка ,но всё лучше , чем микрозайм, там % в разы выше.
16:30:05 27-02-2026
20:27:00 27-02-2026
Актуальнее и правомернее было бы вообще запретить МФО как организации живоглотов, гораздо более злостных для граждан искусителей, чем любой "иноагент" - для государства!