Как биометрия помогает защитить банковские счета от мошенников?

Эксперты объяснили, как работает вход по распознаванию лица и как подключить опцию

25 февраля 2026, 13:00, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Российские банки все чаще применяют вход по биометрии лица для доступа в личный кабинет клиента. Такой способ авторизации дополнительно оберегает аккаунты от постороннего доступа. О принципах работы технологии рассказали в ВТБ.

Как работает биометрия?

Биометрия — это индивидуальные физиологические и биологические характеристики человека, которые применяются для идентификации и подтверждения его личности.

Биометрия помогает практически полностью исключить кражу средств без ведома владельца счета. Алгоритмы распознавания лица нельзя обмануть фотографией, видеозаписью или маской. Точность идентификации достигает 99,99%.

Технология также помогает восстановить доступ к аккаунту в случае компрометации данных. Если клиент, например, сообщил код из СМС злоумышленникам, он может самостоятельно заблокировать онлайн-кабинет через контакт-центр банка или в специальном разделе приложения. При этом аннулируются прежние пароли и завершаются активные сессии — доступ мошенников прекращается. Для повторного входа и установки нового кода можно использовать биометрию и восстановить доступ за несколько шагов.

По словам руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексея Курзякова, биометрия дает ряд преимуществ.

«Государственная биометрия имеет много преимуществ — возможность подтверждать крупные операции, входить в онлайн-банк, оплачивать проезд в метро и МЦК и многое другое», — отмечает Алексей Курзяков.

Что такое государственная биометрия?

Государственной (или подтвержденной) считается биометрия, сданная в отделениях банков в государственную систему "Единая биометрическая система". Клиент может разрешить использование своих данных финансовым и другим организациям, а при необходимости — отозвать согласие.

Как сдать биометрию?

Чтобы подключить услугу, необходимо обратиться в офис банка с паспортом и дать согласие на передачу данных в государственную информационную систему. Сотрудник сделает цифровую фотографию и запишет голосовой образец.

«В отделениях банков процесс сдачи биометрии займет у вас всего десять минут. В дальнейшем это позволит защитить средства от кражи без ведома клиентов практически в 100% случаев», — добавляет Алексей Курзяков.

Доверяют ли россияне этой технологии?

Согласно опросу ВТБ, проведенному в декабре 2025 года среди 1500 взрослых жителей крупных городов, 93% респондентов доверяют современным способам защиты банковских сервисов. Около 40% хотели бы самостоятельно выбирать метод подтверждения операций, а 15% предпочли бы использовать биометрию. Этот вариант стал вторым по популярности после кодов из СМС.

