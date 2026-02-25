Как биометрия помогает защитить банковские счета от мошенников?
Эксперты объяснили, как работает вход по распознаванию лица и как подключить опцию
25 февраля 2026, 13:00, ИА Амител
Российские банки все чаще применяют вход по биометрии лица для доступа в личный кабинет клиента. Такой способ авторизации дополнительно оберегает аккаунты от постороннего доступа. О принципах работы технологии рассказали в ВТБ.
Как работает биометрия?
Биометрия — это индивидуальные физиологические и биологические характеристики человека, которые применяются для идентификации и подтверждения его личности.
Биометрия помогает практически полностью исключить кражу средств без ведома владельца счета. Алгоритмы распознавания лица нельзя обмануть фотографией, видеозаписью или маской. Точность идентификации достигает 99,99%.
Технология также помогает восстановить доступ к аккаунту в случае компрометации данных. Если клиент, например, сообщил код из СМС злоумышленникам, он может самостоятельно заблокировать онлайн-кабинет через контакт-центр банка или в специальном разделе приложения. При этом аннулируются прежние пароли и завершаются активные сессии — доступ мошенников прекращается. Для повторного входа и установки нового кода можно использовать биометрию и восстановить доступ за несколько шагов.
По словам руководителя департамента цифрового бизнеса ВТБ Алексея Курзякова, биометрия дает ряд преимуществ.
«Государственная биометрия имеет много преимуществ — возможность подтверждать крупные операции, входить в онлайн-банк, оплачивать проезд в метро и МЦК и многое другое», — отмечает Алексей Курзяков.
Что такое государственная биометрия?
Государственной (или подтвержденной) считается биометрия, сданная в отделениях банков в государственную систему "Единая биометрическая система". Клиент может разрешить использование своих данных финансовым и другим организациям, а при необходимости — отозвать согласие.
Как сдать биометрию?
Чтобы подключить услугу, необходимо обратиться в офис банка с паспортом и дать согласие на передачу данных в государственную информационную систему. Сотрудник сделает цифровую фотографию и запишет голосовой образец.
«В отделениях банков процесс сдачи биометрии займет у вас всего десять минут. В дальнейшем это позволит защитить средства от кражи без ведома клиентов практически в 100% случаев», — добавляет Алексей Курзяков.
Доверяют ли россияне этой технологии?
Согласно опросу ВТБ, проведенному в декабре 2025 года среди 1500 взрослых жителей крупных городов, 93% респондентов доверяют современным способам защиты банковских сервисов. Около 40% хотели бы самостоятельно выбирать метод подтверждения операций, а 15% предпочли бы использовать биометрию. Этот вариант стал вторым по популярности после кодов из СМС.
Опрос проведен в декабре 2025 года среди 1500 взрослых жителей крупных городов
13:12:55 25-02-2026
бегу и волосы назад
13:16:29 25-02-2026
А давайте еще по результатам анализов будем заходить за своими деньгами. Хорошие анализы - дадут денег, плохие - а зачем, скоро кердык.
13:16:40 25-02-2026
Также здесь возможно два варианта: 1. Одним взглядом или прикосновением вы отправляете свои средства на безопасный счёт. 2. Ваш взгляд или прикосновение вызывают у банка стойкое решение ввести период охлаждения для распоряжения вами вашими средствами.
15:03:27 25-02-2026
Осталось научить дроны чистить кошельки.
Летит такой "комарик" с настроенным платежом в тыщу рублей по улице навстречу людям, а следом за ним уже летят sms незамутненным лицам о свершившемся капиталовложении