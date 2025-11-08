В Центробанке объяснили, почему не стоит запрещать микрозаймы

По мнению экспертов регулятора, это приведет к активности серых кредиторов и нелегальным схемам

08 ноября 2025, 10:10, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Введение полного запрета на микрозаймы, предоставляемые микрофинансовыми компаниями, может привести к тому, что граждане обратятся к нелегальным кредиторам, действующим вне правового поля и не обеспечивающим никакой защиты потребителей, предупреждает Центробанк в своем Telegram-канале.

«На сегодняшний день МФО подвергаются значительным ограничениям. Однако если лишить население возможности получать микрозаймы легально, это вынудит их искать альтернативные источники финансирования у недобросовестных игроков. В отличие от регулируемого ЦБ рынка, "серый" рынок не предоставляет никаких гарантий и защиты прав заемщиков», – подчеркнул регулятор, комментируя вопрос о правомерности работы МФО», – отметили эксперты.

Ранее Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий постепенное ужесточение правил предоставления потребительских займов микрофинансовыми организациями (МФО) частным лицам: с июля 2026 года физические лица смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью, превышающей 200% годовых каждый.

В то же время законопроект предусматривает увеличение максимальной суммы займа, доступной для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.