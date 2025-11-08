В Центробанке объяснили, почему не стоит запрещать микрозаймы
По мнению экспертов регулятора, это приведет к активности серых кредиторов и нелегальным схемам
08 ноября 2025, 10:10, ИА Амител
Введение полного запрета на микрозаймы, предоставляемые микрофинансовыми компаниями, может привести к тому, что граждане обратятся к нелегальным кредиторам, действующим вне правового поля и не обеспечивающим никакой защиты потребителей, предупреждает Центробанк в своем Telegram-канале.
«На сегодняшний день МФО подвергаются значительным ограничениям. Однако если лишить население возможности получать микрозаймы легально, это вынудит их искать альтернативные источники финансирования у недобросовестных игроков. В отличие от регулируемого ЦБ рынка, "серый" рынок не предоставляет никаких гарантий и защиты прав заемщиков», – подчеркнул регулятор, комментируя вопрос о правомерности работы МФО», – отметили эксперты.
Ранее Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий постепенное ужесточение правил предоставления потребительских займов микрофинансовыми организациями (МФО) частным лицам: с июля 2026 года физические лица смогут иметь одновременно не более двух договоров займа с полной стоимостью, превышающей 200% годовых каждый.
В то же время законопроект предусматривает увеличение максимальной суммы займа, доступной для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Банки почему не хотят возиться с мелкими займами!?
Иван (10:14:03 08-11-2025) Банки почему не хотят возиться с мелкими займами!? ... Так банки сами пооткрывали свои микрозаймы. Те же самые банки дают кредиты под большой процент как МФО. А мелкие займы - это не 5000 до зарплаты, а от 30 000 или 50 000.
Иван (10:14:03 08-11-2025) Банки почему не хотят возиться с мелкими займами!? ... Они и без этого в шоколаде .. у них такая ставка, где заложено всё - расходы, прибыль, инфляция и т.д..
Чушь несусветная. Какие "серые" схемы? У нас что, каждый гражданин знаком с нелегальным ростовщиком? Бред какой-то. Просто не хотят кормушку своим людям прикрывать.
Очередная забота о жителях страны?
Во всех сферах идёт монополизация, крупный капитал сжирает мелкий ему не нужны конкуренты, пострадает потребитель.
микрозаймы выручают в трудной ситуации , кому не надо пусть не берет , на похороны срочно надо было нам на докучаево в течении 15 минут зачислили деньги , проценты это понятно что не хочется а когда прижмет то удобно.у родственников сейчас наврядли можно занимать
гость (18:48:23 08-11-2025) микрозаймы выручают в трудной ситуации , кому не надо пусть ... так кредитная карта любого банка в разы дешевле, чем срочные займы в МФО. или вы настолько закредитованы, что ни один банк уже не даёт вам кредит?