Госдума ограничила ставки по микрозаймам и ввела "период охлаждения"

С 2026 года переплата по займам не сможет превышать 100% годовых, а с 2027 года заемщик сможет иметь только один договор с высокой ставкой

16 декабря 2025, 22:30, ИА Амител

Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Госдума приняла закон, поэтапно ужесточающий правила работы микрофинансовых организаций (МФО). Инициатива направлена на защиту прав потребителей и снижение долговой нагрузки граждан, сообщает РИА Новости.

Ключевые изменения для заемщиков:

Снижение максимальной переплаты. С 1 апреля 2026 года полная стоимость потребительского займа (ПСК) не сможет превышать 100% годовых. Это означает, что с учетом всех процентов и штрафов заемщик не заплатит больше, чем удвоенная сумма первоначального долга (ранее лимит составлял 130%). Ограничение количества займов. Поэтапно сократится число "дорогих" договоров, которые можно иметь одновременно: с 1 октября 2026-го – не более двух займов с ПСК выше 200% годовых;

с 1 апреля 2027-го – только один договор с ПСК выше 100% годовых. Введение "периода охлаждения". После погашения старого займа получить новый можно будет только через три дня. Это должно помочь заемщикам избежать "долговой ямы".

Изменения для бизнеса:

Максимальная сумма займа для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вырастет с 5 до 15 миллионов рублей. Это призвано поддержать малый и средний бизнес, обеспечив ему доступ к финансированию.

Закон вступает в силу после официального опубликования, но основные лимиты для физических лиц начнут действовать с апреля 2026 года.