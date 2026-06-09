Выбрать и не купить: зумеры массово заказывают еду понарошку ради хорошего настроения

Подобный механизм позволяет человеку испытать азарт и получить эмоциональную разрядку

09 июня 2026, 17:48, ИА Амител

Девушка смотрит в телефон / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Доставка еды без самой доставки стала новым способом борьбы со стрессом среди молодежи. В Южной Корее набирают популярность специальные сайты, которые полностью имитируют привычные сервисы заказа еды, однако оформить покупку на них невозможно. Пользователи выбирают блюда, изучают отзывы и складывают понравившиеся позиции в корзину, после чего просто закрывают страницу.

Как объяснил "Shot Проверке" психолог Сергей Горбатов, привлекательность такого формата связана с особенностями работы человеческой психики. По словам специалиста, удовольствие нередко приносит не столько сама покупка, сколько процесс выбора и ожидания.

Человек сравнивает варианты, принимает решения и формирует корзину, а мозг уже воспринимает это как источник положительных эмоций. При этом реальная трата денег, особенно в условиях ограниченного бюджета, может сопровождаться не радостью, а тревогой и чувством вины.

Именно поэтому так называемые "дофаминовые сайты" оказались востребованы у молодой аудитории в Южной Корее. Внешне они практически не отличаются от обычных сервисов доставки еды: пользователям доступны фотографии блюд, оценки, информация о времени ожидания и возможность собрать заказ. Однако на последнем этапе выясняется, что оплатить и получить выбранную еду невозможно.

По словам психолога, подобный механизм позволяет человеку испытать азарт и получить эмоциональную разрядку без финансовых последствий.

В России специалисты также наблюдают схожие модели поведения, хотя они проявляются в несколько иной форме. Многие пользователи маркетплейсов регулярно просматривают товары, читают отзывы, добавляют вещи в корзину или раздел избранного, но в итоге отказываются от оформления покупки.

Как отмечает Сергей Горбатов, такие "покупки понарошку" могут выступать в роли быстрого антистресса.

«"Покупки понарошку" работают как быстрый антистресс: повыбирал, почувствовал контроль — и деньги остались на месте», — пояснил специалист.

Эксперты связывают популярность подобных привычек с высоким уровнем повседневной тревожности и стремлением людей найти безопасные способы получения положительных эмоций. При этом специалисты подчеркивают, что подобная практика не является универсальным способом борьбы со стрессом, однако может объяснять, почему все больше молодых людей получают удовольствие от самого процесса выбора, даже если за ним не следует реальная покупка.