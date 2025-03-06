Сбер начинает обновление взлетно-посадочной полосы в аэропорту Горно-Алтайска за 10 млрд
Обновленный аэропорт откроют через три года
06 марта 2025, 20:46, ИА Амител
В аэропорту Горно-Алтайска скоро стартует масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы. Общая стоимость проекта составит 10,2 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей выделит АО "Аэропорт Горно-Алтайск", входящее в Группу Сбер. Соответствующее концессионное соглашение подписали указанное акционерное общество и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Подробности сообщили в пресс-службе банка.
Реконструкция предусматривает не только продление взлетно-посадочной полосы, но и значительное расширение инфраструктуры аэропорта. Будет увеличен перрон, количество мест стоянок для воздушных судов возрастет с 10 до 21. Также запланировано возведение новой магистральной рулежной дорожки и здания аварийно-спасательной службы. Все это позволит существенно повысить пропускную способность "воздушных ворот" республиканской столицы и принимать больше гостей, включая туристов из-за рубежа.
"Это решение принималось на уровне руководства страны, я благодарю Министерство транспорта – все было сделано в рекордные сроки. Мы наблюдаем огромный поток желающих посетить Алтай – жемчужину нашей страны. Мы много инвестируем в наш всесезонный курорт Манжерок, чтобы вместе с правительством Республики Алтай сделать его лучшим курортом в мире для летнего и зимнего отдыха. Для этого нужна инфраструктура", – прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Завершение всех строительных мероприятий в рамках соглашения запланировано на 2028 год.
Кроме того, принято решение о строительстве четырехполосной скоростной магистрали, которая свяжет аэропорт с курортом Манжерок, добавил Герман Греф. Благодаря этому путь до курорта займет всего 15 минут. Реализация существенно повысит уровень комфорта как для туристов, так и для жителей региона, уверен топ-менеджер банка.
"К 2028 году мы получим практически новый, современный аэропорт. Его площадь увеличится в 15 раз. Кратно возрастет количество рейсов, расширится география полетов. А пропускная способность достигнет 1,5 млн пассажиров в год", – сказал глава Республики Алтай Андрей Турчак.
По его словам, получение аэропортом статуса международного позволит открыть маршруты в другие страны. Минтранс России уже рассматривает соответствующие документы. Кроме того, расширение объекта создаст новые рабочие места для местных жителей.
Генеральный директор аэропорта Горно-Алтайска Владимир Куликов добавил, что взлетно-посадочная полоса будет продлена на 500 метров. Также запланировано ввести новую систему светосигнального и навигационного оборудования, что значительно повысит безопасность и удобство полетов.
В конце января 2025 года стало известно, что правительство России утвердило распоряжение, дающее старт реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске.
Добавим, что на текущий момент готова проектная документация, сейчас она на государственной экспертизе. Параллельно с реконструкцией аэродрома здесь построят новое здание аэровокзала. Оно сможет обслуживать 800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 200 пассажиров в час на международных рейсах. В архитектуре здания будут использованы уникальные элементы, отражающие природные и культурные традиции региона, а сам терминал гармонично впишется в окружающий ландшафт.
Как ранее сообщал amic.ru, Сбер сейчас активно развивает всесезонный курорт Манжерок, также расположенный в Горном Алтае. В конце 2023 года здесь открыли пятизвездочный отель и панорамный ресторан на высоте 1020 метров, строят горнолыжные трассы, семейный парк развлечений. В ближайшие несколько лет на курорте возведут еще несколько отелей и конгресс-центр.
21:30:27 06-03-2025
А Алтайский край чей ???
21:43:59 06-03-2025
Гость (21:30:27 06-03-2025) А Алтайский край чей ???... Жителей Алтайского края. Чей же ещё?
21:52:17 06-03-2025
Гость (21:30:27 06-03-2025) А Алтайский край чей ???... Наш
22:21:37 06-03-2025
Вот как надо! А не носится с прожектом про вторую полосу в БРНео.
22:46:15 06-03-2025
Гость (22:21:37 06-03-2025) Вот как надо! А не носится с прожектом про вторую полосу в Б... V чего? Ремонт нашей полосы тоже подписан. Отказано во второй полосе, так в горном ее тоже не будет.
05:36:04 07-03-2025
Враньё
11:01:49 07-03-2025
Вариант один ,объединять край с республикой Алтай ,може че и перепадёт от Турчака с Грефом .
12:26:10 07-03-2025
Прелесть Алтая была в тишине и уединении, а щас понаехали туристы и не будет скоро в Алтае ничего особенного
12:50:33 07-03-2025
Это тот, который "хозяин" аэропорта и который таксистов пытался выгнать? Хорош "хозяин".
17:36:07 07-03-2025
Владимир (12:50:33 07-03-2025) Это тот, который "хозяин" аэропорта и который таксистов пыта... Ага
13:10:39 07-03-2025
Это за покрыть сверху асфальтом полосу заплатят 10 мильенов? При цене этого всего в 2 мильена? уж не отмываются ли тут деньги а?
17:58:02 07-03-2025
холмс (13:10:39 07-03-2025) Это за покрыть сверху асфальтом полосу заплатят 10 мильенов?... Не миллионов, а миллиардов. Это раз. Покрытая асфальтом полоса= испорченная полоса. Только бетон! Летом асфальт на солнце размягчается и легко наматывается на шасси самолетов. Колесо в доли секунды разгоняется от ноля до 230-280 км/ч при посадке. При этом масса самолеты в разы больше массы фуры. Нагрузки несоизмеримы.
15:28:59 07-03-2025
Простому туристу снова нет места.
Для себя 4 полосы от аэропорта.
А с Бийска до Горно-Алтайска всего две.И так практически по всему Чуйскому тракту.
Кое где расширяют,но такими темпами...