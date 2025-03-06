Сбер начинает обновление взлетно-посадочной полосы в аэропорту Горно-Алтайска за 10 млрд

Обновленный аэропорт откроют через три года

06 марта 2025, 20:46, ИА Амител

Аэропорт Горно-Алтайска / Фото предоставлено пресс-службой Сбера

В аэропорту Горно-Алтайска скоро стартует масштабная реконструкция взлетно-посадочной полосы. Общая стоимость проекта составит 10,2 млрд рублей, из которых 2,3 млрд рублей выделит АО "Аэропорт Горно-Алтайск", входящее в Группу Сбер. Соответствующее концессионное соглашение подписали указанное акционерное общество и Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). Подробности сообщили в пресс-службе банка.

Реконструкция предусматривает не только продление взлетно-посадочной полосы, но и значительное расширение инфраструктуры аэропорта. Будет увеличен перрон, количество мест стоянок для воздушных судов возрастет с 10 до 21. Также запланировано возведение новой магистральной рулежной дорожки и здания аварийно-спасательной службы. Все это позволит существенно повысить пропускную способность "воздушных ворот" республиканской столицы и принимать больше гостей, включая туристов из-за рубежа.

"Это решение принималось на уровне руководства страны, я благодарю Министерство транспорта – все было сделано в рекордные сроки. Мы наблюдаем огромный поток желающих посетить Алтай – жемчужину нашей страны. Мы много инвестируем в наш всесезонный курорт Манжерок, чтобы вместе с правительством Республики Алтай сделать его лучшим курортом в мире для летнего и зимнего отдыха. Для этого нужна инфраструктура", – прокомментировал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Завершение всех строительных мероприятий в рамках соглашения запланировано на 2028 год.

Подписание концессионного соглашения / Фото предоставлено пресс-службой Сбера

Кроме того, принято решение о строительстве четырехполосной скоростной магистрали, которая свяжет аэропорт с курортом Манжерок, добавил Герман Греф. Благодаря этому путь до курорта займет всего 15 минут. Реализация существенно повысит уровень комфорта как для туристов, так и для жителей региона, уверен топ-менеджер банка.

"К 2028 году мы получим практически новый, современный аэропорт. Его площадь увеличится в 15 раз. Кратно возрастет количество рейсов, расширится география полетов. А пропускная способность достигнет 1,5 млн пассажиров в год", – сказал глава Республики Алтай Андрей Турчак.

По его словам, получение аэропортом статуса международного позволит открыть маршруты в другие страны. Минтранс России уже рассматривает соответствующие документы. Кроме того, расширение объекта создаст новые рабочие места для местных жителей.

Генеральный директор аэропорта Горно-Алтайска Владимир Куликов добавил, что взлетно-посадочная полоса будет продлена на 500 метров. Также запланировано ввести новую систему светосигнального и навигационного оборудования, что значительно повысит безопасность и удобство полетов.

В конце января 2025 года стало известно, что правительство России утвердило распоряжение, дающее старт реконструкции аэропорта в Горно-Алтайске.

Добавим, что на текущий момент готова проектная документация, сейчас она на государственной экспертизе. Параллельно с реконструкцией аэродрома здесь построят новое здание аэровокзала. Оно сможет обслуживать 800 пассажиров в час на внутренних авиалиниях и 200 пассажиров в час на международных рейсах. В архитектуре здания будут использованы уникальные элементы, отражающие природные и культурные традиции региона, а сам терминал гармонично впишется в окружающий ландшафт.

Как ранее сообщал amic.ru, Сбер сейчас активно развивает всесезонный курорт Манжерок, также расположенный в Горном Алтае. В конце 2023 года здесь открыли пятизвездочный отель и панорамный ресторан на высоте 1020 метров, строят горнолыжные трассы, семейный парк развлечений. В ближайшие несколько лет на курорте возведут еще несколько отелей и конгресс-центр.