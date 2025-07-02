Сдавшей ЕГЭ на 400 баллов выпускнице предложили стажировку в MAX

Она сможет ознакомиться с профессиональной средой и цифровыми проектами

02 июля 2025, 19:55, ИА Амител

Девушка и парень на экзамене / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Московскую школьницу Надежду Яшмолкину, которая сдала ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, пригласили на стажировку в команду цифровой платформы MAX. Об этом сообщает "Регнум" со ссылкой на заместителя вице-президента по образовательным проектам VK Анну Степанову.

"Мы знаем об интересе выпускницы к ИТ-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду MAX. Мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами", — сказала Степанова.

Компания предложила выпускнице возможность познакомиться с профессиональной средой и цифровыми проектами, подчеркнув важность отдыха после напряженного периода сдачи экзаменов.