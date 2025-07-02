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Сдавшей ЕГЭ на 400 баллов выпускнице предложили стажировку в MAX

Она сможет ознакомиться с профессиональной средой и цифровыми проектами

02 июля 2025, 19:55, ИА Амител

Девушка и парень на экзамене / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru
Девушка и парень на экзамене / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Московскую школьницу Надежду Яшмолкину, которая сдала ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, пригласили на стажировку в команду цифровой платформы MAX. Об этом сообщает "Регнум" со ссылкой на заместителя вице-президента по образовательным проектам VK Анну Степанову.

"Мы знаем об интересе выпускницы к ИТ-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду MAX. Мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами", — сказала Степанова.

Компания предложила выпускнице возможность познакомиться с профессиональной средой и цифровыми проектами, подчеркнув важность отдыха после напряженного периода сдачи экзаменов.

образование

Комментарии 15

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Гость

20:55:13 02-07-2025

Главное чтобы не залетела, на отдыхе.
Хотя это тоже направление перспективное .

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Гость

20:58:14 02-07-2025

А рожать хто будит???

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Олег

21:13:21 02-07-2025

Школьница на 400 сдала, а чего добился МАХ?

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Гость

21:25:48 02-07-2025

Пиар у нас как был на рубеже нулевых так и остался. Вот вроде кажется всё понятно, откуда и зачем такие инфоповоды. И всё равно масса народу испытают те самые чувства на которые это всё хоть и убого , но расчитано

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Гость

21:37:50 02-07-2025

Max, что за Макс? Журнал Maxim чтоли

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Гость

21:38:13 02-07-2025

Извините, пожалуйста, МАХ - это что?

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Гость

23:51:54 02-07-2025

Гость (21:38:13 02-07-2025) Извините, пожалуйста, МАХ - это что?... скорость ракеты в полете кажется.

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Гость

22:16:07 02-07-2025

Свалит девчонка 100%
Даже деревянным ₽ не удержите.

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Гость

11:53:13 03-07-2025

Гость (22:16:07 02-07-2025) Свалит девчонка 100%Даже деревянным ₽ не удержите.... умный не равно богатый. Если успех рассматривать только с финансовой стороны, то ум это 10%, 40% везение, 50% связи. Другими словами тот кто пьет с однокурсниками, тот в 5 раз имеет больший шанс на успех, чем тот кто хорошо учится. Всем добра, не благодарите за просвещение. Поэтому отличники потом трудоустраиваются на предприятия к троешникам!

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Бугага, опять айти

22:35:54 02-07-2025

Не айти единым жива экономика.
Пусть расскажут про успешную работу на заводах и фабриках.

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Гость

23:53:55 02-07-2025

Бугага, опять айти (22:35:54 02-07-2025) Не айти единым жива экономика. Пусть расскажут про успеш... ну скатай в алтайвагон и тд. везде набор персонала. на АЗПИ и пр. заводах - тоже. Племянник после бакалавриата Бауманки на практике на инженерном отделе в это лето в Алтайвагоне, потом уедет в магистратуру

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Гость

23:02:20 02-07-2025

Такси MAXим.

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гость

09:10:28 03-07-2025

бета-версия российского мессенджера МАХ — аналога WeChat с мини-приложениями, чат-ботами и звонками- наверное это!

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Дюша

09:47:55 03-07-2025

Я вот не понял...Это МАХ, транскрипция "эм, а, хэ", или это "эм, а , кс"? Вроде разговор за национальную платформу...Вот почему у нас ракеты и оружие русскоязычные названия имеют, а остальное англоязы? Подозреваю, потому, что там ничего нашего не будет...

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Musik

11:30:15 03-07-2025

в МАХ сейчас бабла будет закачано безмерно. перспективно в плане бабла и имиджа.

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