Сдавшей ЕГЭ на 400 баллов выпускнице предложили стажировку в MAX
Она сможет ознакомиться с профессиональной средой и цифровыми проектами
02 июля 2025, 19:55, ИА Амител
Московскую школьницу Надежду Яшмолкину, которая сдала ЕГЭ-2025 на максимальные 400 баллов, пригласили на стажировку в команду цифровой платформы MAX. Об этом сообщает "Регнум" со ссылкой на заместителя вице-президента по образовательным проектам VK Анну Степанову.
"Мы знаем об интересе выпускницы к ИТ-сфере и решили пригласить ее на стажировку в команду MAX. Мы будем рады увидеть Надежду этим или следующим летом у нас на стажировке и на наших образовательных программах с вузами", — сказала Степанова.
Компания предложила выпускнице возможность познакомиться с профессиональной средой и цифровыми проектами, подчеркнув важность отдыха после напряженного периода сдачи экзаменов.
20:55:13 02-07-2025
Главное чтобы не залетела, на отдыхе.
Хотя это тоже направление перспективное .
20:58:14 02-07-2025
А рожать хто будит???
21:13:21 02-07-2025
Школьница на 400 сдала, а чего добился МАХ?
21:25:48 02-07-2025
Пиар у нас как был на рубеже нулевых так и остался. Вот вроде кажется всё понятно, откуда и зачем такие инфоповоды. И всё равно масса народу испытают те самые чувства на которые это всё хоть и убого , но расчитано
21:37:50 02-07-2025
Max, что за Макс? Журнал Maxim чтоли
21:38:13 02-07-2025
Извините, пожалуйста, МАХ - это что?
23:51:54 02-07-2025
Гость (21:38:13 02-07-2025) Извините, пожалуйста, МАХ - это что?... скорость ракеты в полете кажется.
22:16:07 02-07-2025
Свалит девчонка 100%
Даже деревянным ₽ не удержите.
11:53:13 03-07-2025
Гость (22:16:07 02-07-2025) Свалит девчонка 100%Даже деревянным ₽ не удержите.... умный не равно богатый. Если успех рассматривать только с финансовой стороны, то ум это 10%, 40% везение, 50% связи. Другими словами тот кто пьет с однокурсниками, тот в 5 раз имеет больший шанс на успех, чем тот кто хорошо учится. Всем добра, не благодарите за просвещение. Поэтому отличники потом трудоустраиваются на предприятия к троешникам!
22:35:54 02-07-2025
Не айти единым жива экономика.
Пусть расскажут про успешную работу на заводах и фабриках.
23:53:55 02-07-2025
Бугага, опять айти (22:35:54 02-07-2025) Не айти единым жива экономика. Пусть расскажут про успеш... ну скатай в алтайвагон и тд. везде набор персонала. на АЗПИ и пр. заводах - тоже. Племянник после бакалавриата Бауманки на практике на инженерном отделе в это лето в Алтайвагоне, потом уедет в магистратуру
23:02:20 02-07-2025
Такси MAXим.
09:10:28 03-07-2025
бета-версия российского мессенджера МАХ — аналога WeChat с мини-приложениями, чат-ботами и звонками- наверное это!
09:47:55 03-07-2025
Я вот не понял...Это МАХ, транскрипция "эм, а, хэ", или это "эм, а , кс"? Вроде разговор за национальную платформу...Вот почему у нас ракеты и оружие русскоязычные названия имеют, а остальное англоязы? Подозреваю, потому, что там ничего нашего не будет...
11:30:15 03-07-2025
в МАХ сейчас бабла будет закачано безмерно. перспективно в плане бабла и имиджа.