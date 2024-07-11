Сенатор Ковитиди раскритиковала мужчин, ходящих в спортзалы

По ее словам, женщины реже интересуются своим телом

11 июля 2024, 22:50, ИА Амител

Гантеля / Фото: pxhere.com/ru/photo/1363032

В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди высказала мнение, что мужчина должен работать и обеспечивать семью, а не проводить часы в спортзале.

По ее словам, многие мужчины предпочитают уделять время своему телу в спортзалах, вместо того чтобы работать и зарабатывать деньги для семьи.