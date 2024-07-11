Сенатор Ковитиди раскритиковала мужчин, ходящих в спортзалы
По ее словам, женщины реже интересуются своим телом
11 июля 2024, 22:50, ИА Амител
Гантеля / Фото: pxhere.com/ru/photo/1363032
В эфире радио Sputnik член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди высказала мнение, что мужчина должен работать и обеспечивать семью, а не проводить часы в спортзале.
По ее словам, многие мужчины предпочитают уделять время своему телу в спортзалах, вместо того чтобы работать и зарабатывать деньги для семьи.
"Наши мужчины где сегодня? Они в спортзалах, они любуются своим телом. У нас сегодня, наверное, больше мужчин в салонах красоты, чем женщин", – считает Ольга Ковитиди.
23:15:04 11-07-2024
Армян ?
06:09:23 12-07-2024
Правильно - не скрепно это. Лучше после работы в гаражах пивка хряпнуть.
06:29:35 12-07-2024
Ребята, вы уж определитесь! То вы из каждого утюга пропагандируете ЗОС. Зовёте на стадионы и спорт залы, вкладывайте дескать деньги в себя. То начинаете говорить что это плохо. "Все на фабрики и заводы трудовую копейку зарабатывать"
06:45:30 12-07-2024
Пускай люди ходят в тренажерки и фитнес-центры. Отстаньте от них. Там взглянуть на саму эту ковитидю - вся ботоксом заколота, но обрюзгшая. Лучше бы не рыло свое колола, а тело в порядок привела.
07:37:01 12-07-2024
Зачем всем показывать свою глупость такими заявлениями?
08:01:37 12-07-2024
зарабатывать деньги для семьи --- на защите Родины?
08:03:51 12-07-2024
Они в спортзалах --- так там и надо проверять, почему они здесь
08:31:11 12-07-2024
гречанка
08:41:09 12-07-2024
высказывание сделано не от большого ума ящитаю
08:57:59 12-07-2024
Интересно, в реальности сенатора для того, чтобы ходить в спортзалы и салоны красоты, зарабатывать не надо, там всех ждут с распростертыми объятиями просто так? Я так понимаю, она своих тараканов проецирует на всех - там у нее муж вроде спортсмен и младше нее на 14 лет. Да и детей у нее только двое, не дотягивает до образца семейных традиций, ох не дотягивает...
09:01:07 12-07-2024
им там вместе с еще одним ценным депутатом Милоновым, точно, заняться нечем
09:06:23 12-07-2024
По ее мнению расейский мужик только в КБ и пивнухи должен ходить,
09:22:02 12-07-2024
О! Сегодня продолжение сериала! Милонов и иже с ним. Тупой и еще тупее)))))))))
09:54:13 12-07-2024
Гость (09:22:02 12-07-2024) О! Сегодня продолжение сериала! Милонов и иже с ним. Тупой и... фильм называлса - тупой и еще тупее тупого.
10:46:04 12-07-2024
Не умная женщина выступает против ЗОЖ и мужчин с трибуны Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.
Вероятно ее фраза выдернута из контекста, надо уточнять и исправлять несоответствие
19:08:11 14-07-2024
Гость (10:46:04 12-07-2024) Не умная женщина выступает против ЗОЖ и мужчин с трибуны Ком... Мне кажется это ее и им подобных надо выдернуть с мягких кресел и послать вкалывать на завод в две смены чтобы на своей силиконовой заднице прочувствовал как деньги зарабатываются на прокорм семьи