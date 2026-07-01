Школьница из Испании рассказала о подарке от Владимира Путина

После письма президенту семью Люсии приняли в российском посольстве в Мадриде

01 июля 2026, 11:48, ИА Амител

Испанская школьница Люсия / Фото: предоставлено РИА Новости Люсией

Испанская школьница Люсия из Овьедо продемонстрировала РИА Новости памятный снимок президента России Владимира Путина — она получила его в подарок с подписью.

История началась в июле 2025 года, когда девочка написала письмо российскому президенту и попросила передать его по назначению. Обращение не осталось без внимания: его направили в нужные инстанции, а позже семью Люсии пригласили в главное здание российской дипмиссии в Мадриде. Встречу провел посол РФ в Испании Юрий Клименко.

На фото, которое показала школьница, запечатлен президент РФ. Композицию дополняют ленты: слева — георгиевская, справа — в цветах российского триколора. Люсия призналась, что с детства испытывает теплые чувства к России, ее народу и президенту, а встреча с Владимиром Путиным стала бы для нее большой мечтой. Ранее президент Казахстана рассказал о судьбоносной миссии Путина для России.