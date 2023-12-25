Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий

25 декабря 2023, 15:05, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Мокрый снег небольшой и умеренной интенсивности, а также порывистый ветер прогнозируют синоптики в Алтайском крае в большинстве дней последней недели 2023 года. На дорогах вероятны гололедные явления, местами поднимутся метели, сообщила amic.ru дежурный синоптик регионального Гидрометцентра Наталия Кобякова.

"Во второй половине дня 29 декабря и на сутки 30-го есть большая вероятность, что у нас установится штормовая погода со снегопадами, метелями, сильным порывистым ветром и снежными заносами на дорогах", – рассказала синоптик.

Ночью в период 26 по 30 декабря ожидается от -1 до -8°С. Холоднее будет лишь по востоку в ночь на вторник: там столбики термометров опустятся до -11. Днем температура в регионе будет колебаться от 0...+5 до 0...-5°С.