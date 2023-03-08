Штормовое предупреждение 8 марта объявили во всех регионах Сибири

Сибиряков предупредили, что из-за непогоды могут произойти чрезвычайные ситуации

08 марта 2023, 13:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

Во всех регионах Сибири из-за непогоды объявили штормовое предупреждение, сообщает ИА REGNUM.

"Штормовое предупреждение в Алтайском крае на сутки 8 марта и ночью 9 марта. Усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы до 25-28 м/с", – сообщили в региональном Гидрометцентре.

Предупреждения также объявили в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Иркутской областях, в республиках Алтай, Хакасия, Тува и Красноярском крае.

В региональных МЧС предупредили, что из-за непогоды могут произойти чрезвычайные ситуации – повреждения или обрыв линий связи и электропередачи, падение деревьев и слабо закреплённых конструкций, срывы кровли со зданий и сооружений.

В связи с непогодой жителям регионов Сибири рекомендуют оставаться дома, а на улицах, особенно на дорогах, проявлять максимальную бдительность.

Напомним, в Алтайском крае сильный ветер сорвал крышу со здания детско-юношеской спортивной школы.