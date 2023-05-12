Склад на улице Трактовой загорелся в Барнауле

Пожар уже локализовали

12 мая 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле утром 12 мая произошёл крупный пожар в складском помещении, сообщили в телеграм-канале ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Инцидент случился на улице Трактовой, но точный адрес в ведомстве не назвали.

На месте работает пять звеньев газодымозащитной службы, в тушении задействованы десять автоцистерн и более 50 человек личного состава.

Площадь пожара – около 200 квадратных метров, он уже локализован. Пострадавших нет.

Накануне под Барнаулом загорелись заливные луга. Очевидцы рассказывали, что вечером огонь подбирался к Фирсовой слободе и Новой Грани в Санниково. В МЧС заявили, что контролируют ситуацию.