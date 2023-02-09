Сквер на улице Приречной в Барнауле обойдётся в 15 млн рублей

6 млн на работы направят предприниматели, а ещё 9 млн выделят из бюджета краевой столицы

09 февраля 2023, 14:29, ИА Амител









План сквера на Приречной в Барнауле

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание по обустройству нового сквера на улице Приречной. Как сообщает пресс-центр мэрии, стоимость его обустройства составила 15 млн рублей.

Сквер разобьют на территории от улицы Максима Горького до дома № 19 на ул. Чехова. 6 млн на работы направят предприниматели, а ещё 9 млн выделят из бюджета Барнаула.

Сам проект благоустройства уже разработан. Кроме него подготовлен и дендроплан зелёной зоны – в сквере хотят оставить порядка 130 деревьев и кустарников и высадить 117 новых. Появятся также пешеходные и велосипедные дорожки, фонари и камеры видеонаблюдения.

"Инициатива по восстановлению сквера поддержана губернатором Алтайского края Виктором Томенко и депутатом Государственной Думы РФ Даниилом Бессарабовым. В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ", – подчеркнул Франк.