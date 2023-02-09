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Сквер на улице Приречной в Барнауле обойдётся в 15 млн рублей

6 млн на работы направят предприниматели, а ещё 9 млн выделят из бюджета краевой столицы

09 февраля 2023, 14:29, ИА Амител

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл совещание по обустройству нового сквера на улице Приречной. Как сообщает пресс-центр мэрии, стоимость его обустройства составила 15 млн рублей. 

Сквер разобьют на территории от улицы Максима Горького до дома № 19 на ул. Чехова. 6 млн на работы направят предприниматели, а ещё 9 млн выделят из бюджета Барнаула.

Сам проект благоустройства уже разработан. Кроме него подготовлен и дендроплан зелёной зоны – в сквере хотят оставить порядка 130 деревьев и кустарников и высадить 117 новых. Появятся также пешеходные и велосипедные дорожки, фонари и камеры видеонаблюдения.

"Инициатива по восстановлению сквера поддержана губернатором Алтайского края Виктором Томенко и депутатом Государственной Думы РФ Даниилом Бессарабовым. В ближайшее время будут объявлены конкурсные процедуры на выполнение работ", – подчеркнул Франк. 

 

Комментарии 8

  • Денег в бюджете и так нет, зачем в это время разбивать новый сквер. Лучше бы тарифы уменьшили на коммунальные услуги.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Данный участок давно требует внимания, думаю будет неплохо
    09 февраля, Гость   Ответить
  • В Индустриальном районе ничего нет. Был парк, сейчас там "Праздничный". С карьером около "ЕВРОПЫ" что-то делать собираются? Огромная яма, куда сбрасывают мусор. Собирались там разбить парк и нечего не сделали. От рынка ВДНХ до ЕВРОПЫ сплошная помойка.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше бы тарифы уменьшили на коммунальные услуги.--- а вы понимаете, что это вообще не связанные вещи? Это все равно, что говорить птицефабрике: "Вы видели сколько обувь стоит? Так хоть вы цены на яйца уменьшите"
    09 февраля, Гость   Ответить
  • что это вообще не связанные - А это местный попка/дурачек, его зациклило на ценах, не обращайте внимание
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Данный участок давно требует внимания, думаю будет неплохо - Проходили там на днях. Желтый снег кругом, обгажено кучами прямо возле тропинок. Не собачками. Фу.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, "Данный участок давно требует внимания" Думаете не собачки меньше гадить станут? Ошибаетесь. Я живу на одной из центральных площадей и ласково называю свой адрес "Большой с****й переулок, д. ...", тк каждая мимопроходящая не собака считает своим долгом справить нужду в нашем дворе. Нужно это вид животных фотографировть и расклеивать на столбах! И мамаш, которые приучают к этому своих отпрысков, туда же.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • От рынка ВДНХ до ЕВРОПЫ сплошная помойка.----спасибо за Ваше обращение. В районе будет предусмотрено строительство жилищного комплекса на 15 25 этажных домов. С уважением, администрация.
    10 февраля, Гость   Ответить
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