Сложнейшую операцию на открытом сердце беременной впервые провели в Алтайском крае

Большой команде врачей удалось спасти сразу две жизни

03 июля 2026, 16:41, ИА Амител

Фото: Минздрав Алтайского края

Жительнице Кулунды успешно провели очень сложную операцию на открытом сердце, когда она находилась на 23-й неделе беременности. Пациентку оперировали в краевом кардиологическом диспансере, сообщили в Минздраве Алтайского края. Отложить вмешательство или перевезти женщину в крупный федеральный центр было невозможно — состояние ухудшалось слишком стремительно.

В течение месяца у беременной нарастали тревожные симптомы: кашель, одышка и ощущение нехватки воздуха. Ее положили в местную ЦРБ, а после — перевели в Краевую клиническую больницу. Там врачи и обнаружили в левом предсердии женщины миксому — подвижное образование, которое частично перекрыло один из клапанов. Это крайне опасное состояние, при котором риски инсульта или ишемии органов запредельно высоки. Так что помощь требовалась срочно.

Пациентку экстренно консультировали главные внештатные специалисты регионального Минздрава — сердечно-сосудистый хирург и акушер-гинеколог. Рассматривали и варианты транспортировки женщины в один из федеральных центров — врачи консультировались с центрами им. Кулакова и им. Алмазова. Оценив все риски, медики приняли решение проводить операцию в Алтайском краевом кардиодиспансере, сохранив при этом беременность.

К операции, которую провели 19 июня, тщательно подготовились. Собрали большую команду: кардиохирургов, анестезиологов, перфузиологов и специалистов перинатального центра "ДАР". Врачи из федеральных центров тоже постоянно оставались на связи. Главной сложностью стало подключение к специальному аппарату искусственного кровообращения: сердце в течение полутора часов не билось, и лишь техника снабжала кровью все органы и ребенка.

Всего операция продлилась три с половиной часа, миксому смогли удалить. Обе жизни удалось сохранить.

«Мы должны были спасти маму и не навредить ребенку. Это была командная работа высочайшего уровня», — рассказали об операции в кардиодиспансере. Как сообщили в краевом Минздраве, послеоперационный период прошел без сложностей. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо, скоро ее переведут в краевую клиническую больницу.