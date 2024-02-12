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Собчак подаст в суд на НТВ из-за программ о ней

Канал сделал несколько выпусков, посвященных высказываниям ведущей

12 февраля 2024, 11:03, ИА Амител

Ксения Собчак / Фото: t.me/ksbchk
Ксения Собчак / Фото: t.me/ksbchk

Блогер и ведущая Ксения Собчак будет подавать в суд на телеканал НТВ из-за передач о ней, которые вышли в эфир. Об этом сообщает РБК.

На НТВ показали выпуски передач "ЧП. Расследования" и "Новые русские сенсации", которые посвятили публичной и личной жизни Ксении Собчак. В описании одной из программ было сказано, что "многим кажется, что дочь видного государственного деятеля Анатолия Собчака недостойна фамилии своего отца".

Собчак отметила, что она не баллотируется в президенты, поэтому тратить на нее эфирное время нерационально. Она также заявила, что подаст в суд иски о клевете, защите чести и достоинства, а также об авторских правах на ее видеоролики. 

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Комментарии 39

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Гость

11:11:27 12-02-2024

Хорошие были передачи.

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Гость

11:11:33 12-02-2024

Напугала!!!!!!!! Юмористка! Самонадеянная!

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Гость

11:12:27 12-02-2024

Там же ВСЁ ПРАВДА! За что она так ?! Понятно, именно "правда и колет глаза!"

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ВВП

11:17:48 12-02-2024

Если дана команда "ФАС", то кровавая барыня огребёт по полной. А если ещё крабовое дело вспомнят,ууу.Тут и мама сенатор не поможет))

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Гость

11:19:12 12-02-2024

она обижала мою любимицу- Настеньку Волочкову....

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Гость

11:37:06 12-02-2024

Гость (11:19:12 12-02-2024) она обижала мою любимицу- Настеньку Волочкову....... Задеты интересы РОДИНЫ!

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Гость

11:54:58 12-02-2024

вы забыли кто у неё крёстный?

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Гость

15:11:33 12-02-2024

Гость (11:54:58 12-02-2024) вы забыли кто у неё крёстный?... хто??????????

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читатель

11:59:27 12-02-2024

Крым чей? Пусть ответит .

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ВВП

12:01:39 12-02-2024

читатель (11:59:27 12-02-2024) Крым чей? Пусть ответит .... Что же вы заходите сразу с козырей))))

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Гость

12:07:55 12-02-2024

читатель (11:59:27 12-02-2024) Крым чей? Пусть ответит .... Крым чей? --- это у нее на суде адвокат НТВ спросит

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Гость

12:20:37 12-02-2024

читатель (11:59:27 12-02-2024) Крым чей? Пусть ответит .... Скажи лучше чей Алтайский край ?

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Гость

12:22:54 12-02-2024

Сливать начали...

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Йэж

13:01:15 12-02-2024

Считаю что слова "собчак","честь" и "достоинство" не могут быть применены в одном тексте;)

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Гость

13:02:22 12-02-2024

Кто она такая, она просто шмара

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Гость

13:11:10 12-02-2024

Кабы НТВ про неё не вспомнило, кому бы она была нужна?

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Марго

13:11:12 12-02-2024

Ну и чудненько! Если мозгов нет, то можно и в суд подать! Обидели, тебя, детка? Ты думала, что до конца дней будешь " поплевывать на свою Родину, и тебе ничего не прилетит? Ты достала уже всех своей высокомерной рожей, и хабальством! Толтко патологическая дура могла дожить до 40 лет, и ничего не понимать в этой жизни! Интеллигентный человек, никогда не ставит себя выше всех, сколько бы ни было у него домов, яхт, бабла.... Или, ты считаешь, "бабло есть, проблем нет"? Ты- позор своего отца! Наверное, его тоже такой дочкой Бог наказал ....Перечитай "Сказку о рыбаке и рыбке", может что поймешь?

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Гость

13:45:21 12-02-2024

Марго (13:11:12 12-02-2024) Ну и чудненько! Если мозгов нет, то можно и в суд подать! Об... как жеж накипело у вас))) стока буков!

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Гость

13:14:23 12-02-2024

Никто Собчак не сливает. Это специально и смешно сделано, чтобы она не казалась слишком уж прокремлёвской. Реально все предъявы ей дутые, и это хорошо видно.

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надежда

13:28:59 12-02-2024

лучше бы с чубайса и К начали. собчак это мелко

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Гость

16:15:28 12-02-2024

надежда (13:28:59 12-02-2024) лучше бы с чубайса и К начали. собчак это мелко... Он уже далеко, со всем баблом, а она пока тут, ду@@а. Хотелось бы, чтобы сравнили её "личико " в 18 лет, когда она гульбанила по полной и сегодня. Мы бы увидели, каких высот достигла косметология.

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Гостья

13:43:38 12-02-2024

Не достойна эфирного времени.

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Гость

13:56:58 12-02-2024

Все эти люди, когда про них мало говорят, специально все раздувают.

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Гость

14:21:27 12-02-2024

Гость (11:11:27 12-02-2024) Хорошие были передачи. ... А она что, действительно тянет на телеведущую?!

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Гость

14:39:42 12-02-2024

Гость (14:21:27 12-02-2024) А она что, действительно тянет на телеведущую?! ... Я про те передачи что вчера про нее показывали.

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Гость

14:24:10 12-02-2024

Все эти люди развлекают, зачем им придавать такое значение? пусть развлекают

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Гость

14:26:18 12-02-2024

Вы меня все простите пожалуйста, но почему она вас всех так волнует?

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Гость

15:34:01 12-02-2024

Вот я вообще не понимаю, зачем было снимать этот фильм?! Лишний раз рекламировать "ЭТО"? Чем меньше мы будем о ней говорить, тем быстрее российский народ о ней забудет.

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Гость

18:46:15 12-02-2024

Гость (15:34:01 12-02-2024) Вот я вообще не понимаю, зачем было снимать этот фильм?! Лиш... Она сама не дает о себе забыть. Дрянь, а не человек! Мстительная, зависливая, подленькая!

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Гость

15:50:20 12-02-2024

Когда же посадят рядом с Навальным эту обнаглевшую, распущенную лошадь???

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ВКл.

15:57:24 12-02-2024

Гость (15:50:20 12-02-2024) Когда же посадят рядом с Навальным эту обнаглевшую, распущен... она вам что сделала? Очень интересно, повысила вам цены на ЖКХ, возраст пенсии, цены на яйца? Вы смотрите ее канал на ютуб? Читаете ее тексты или так за компанию обо..ть приятно.

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Гостяус

15:55:48 12-02-2024

Жизнь собчачку не учит НИЧЕМУ! Гонор, понты, глупость и непрекрытая ненависть к людям в стране. Совсем НЕ ЕЁ стране!

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Гость

16:17:15 12-02-2024

Гость (15:11:33 12-02-2024) хто??????????... Интернет Вам в помощь !

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Гость

16:29:26 12-02-2024

Суд отклонит иск, т.к. у нее нет ни чести, ни достоинства, ни совести.

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Гость

17:19:39 12-02-2024

Ей ничего не будет, в юридическом плане, то есть наказаний никаких. А вот пиар в данном случае, большой. Возможно самой сапчак и раскрученный.

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Ольга

17:32:49 12-02-2024

Обвинения в адрес Суханова журналистка назвала "бредом". "Что ж, вот так. Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за "вымогательство". Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим", — написала телеведущая в своём telegram-канале "Кровавая барыня" накануне вечером. "Не за что докопаться?" Они сегодня сядут, Собчак. А ты пойдёшь с НТВ судиться? Опять " не за что докопаться?"

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Гость

17:44:09 12-02-2024

Про Крым она давно сказала, что считает Украинским !

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Гость

17:52:56 12-02-2024

Ребята деньги вымогали? * Собчак кричала, это бред * И вот сегодня парням дали * Семь лет

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Дон

13:29:36 14-02-2024

Правильно Ксюха, дави этих тварей

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