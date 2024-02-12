Собчак подаст в суд на НТВ из-за программ о ней
Канал сделал несколько выпусков, посвященных высказываниям ведущей
12 февраля 2024, 11:03, ИА Амител
Блогер и ведущая Ксения Собчак будет подавать в суд на телеканал НТВ из-за передач о ней, которые вышли в эфир. Об этом сообщает РБК.
На НТВ показали выпуски передач "ЧП. Расследования" и "Новые русские сенсации", которые посвятили публичной и личной жизни Ксении Собчак. В описании одной из программ было сказано, что "многим кажется, что дочь видного государственного деятеля Анатолия Собчака недостойна фамилии своего отца".
Собчак отметила, что она не баллотируется в президенты, поэтому тратить на нее эфирное время нерационально. Она также заявила, что подаст в суд иски о клевете, защите чести и достоинства, а также об авторских правах на ее видеоролики.
11:11:27 12-02-2024
Хорошие были передачи.
11:11:33 12-02-2024
Напугала!!!!!!!! Юмористка! Самонадеянная!
11:12:27 12-02-2024
Там же ВСЁ ПРАВДА! За что она так ?! Понятно, именно "правда и колет глаза!"
11:17:48 12-02-2024
Если дана команда "ФАС", то кровавая барыня огребёт по полной. А если ещё крабовое дело вспомнят,ууу.Тут и мама сенатор не поможет))
11:19:12 12-02-2024
она обижала мою любимицу- Настеньку Волочкову....
11:37:06 12-02-2024
Гость (11:19:12 12-02-2024) она обижала мою любимицу- Настеньку Волочкову....... Задеты интересы РОДИНЫ!
11:54:58 12-02-2024
вы забыли кто у неё крёстный?
15:11:33 12-02-2024
Гость (11:54:58 12-02-2024) вы забыли кто у неё крёстный?... хто??????????
11:59:27 12-02-2024
Крым чей? Пусть ответит .
12:01:39 12-02-2024
читатель (11:59:27 12-02-2024) Крым чей? Пусть ответит .... Что же вы заходите сразу с козырей))))
12:07:55 12-02-2024
читатель (11:59:27 12-02-2024) Крым чей? Пусть ответит .... Крым чей? --- это у нее на суде адвокат НТВ спросит
12:20:37 12-02-2024
читатель (11:59:27 12-02-2024) Крым чей? Пусть ответит .... Скажи лучше чей Алтайский край ?
12:22:54 12-02-2024
Сливать начали...
13:01:15 12-02-2024
Считаю что слова "собчак","честь" и "достоинство" не могут быть применены в одном тексте;)
13:02:22 12-02-2024
Кто она такая, она просто шмара
13:11:10 12-02-2024
Кабы НТВ про неё не вспомнило, кому бы она была нужна?
13:11:12 12-02-2024
Ну и чудненько! Если мозгов нет, то можно и в суд подать! Обидели, тебя, детка? Ты думала, что до конца дней будешь " поплевывать на свою Родину, и тебе ничего не прилетит? Ты достала уже всех своей высокомерной рожей, и хабальством! Толтко патологическая дура могла дожить до 40 лет, и ничего не понимать в этой жизни! Интеллигентный человек, никогда не ставит себя выше всех, сколько бы ни было у него домов, яхт, бабла.... Или, ты считаешь, "бабло есть, проблем нет"? Ты- позор своего отца! Наверное, его тоже такой дочкой Бог наказал ....Перечитай "Сказку о рыбаке и рыбке", может что поймешь?
13:45:21 12-02-2024
Марго (13:11:12 12-02-2024) Ну и чудненько! Если мозгов нет, то можно и в суд подать! Об... как жеж накипело у вас))) стока буков!
13:14:23 12-02-2024
Никто Собчак не сливает. Это специально и смешно сделано, чтобы она не казалась слишком уж прокремлёвской. Реально все предъявы ей дутые, и это хорошо видно.
13:28:59 12-02-2024
лучше бы с чубайса и К начали. собчак это мелко
16:15:28 12-02-2024
надежда (13:28:59 12-02-2024) лучше бы с чубайса и К начали. собчак это мелко... Он уже далеко, со всем баблом, а она пока тут, ду@@а. Хотелось бы, чтобы сравнили её "личико " в 18 лет, когда она гульбанила по полной и сегодня. Мы бы увидели, каких высот достигла косметология.
13:43:38 12-02-2024
Не достойна эфирного времени.
13:56:58 12-02-2024
Все эти люди, когда про них мало говорят, специально все раздувают.
14:21:27 12-02-2024
Гость (11:11:27 12-02-2024) Хорошие были передачи. ... А она что, действительно тянет на телеведущую?!
14:39:42 12-02-2024
Гость (14:21:27 12-02-2024) А она что, действительно тянет на телеведущую?! ... Я про те передачи что вчера про нее показывали.
14:24:10 12-02-2024
Все эти люди развлекают, зачем им придавать такое значение? пусть развлекают
14:26:18 12-02-2024
Вы меня все простите пожалуйста, но почему она вас всех так волнует?
15:34:01 12-02-2024
Вот я вообще не понимаю, зачем было снимать этот фильм?! Лишний раз рекламировать "ЭТО"? Чем меньше мы будем о ней говорить, тем быстрее российский народ о ней забудет.
18:46:15 12-02-2024
Гость (15:34:01 12-02-2024) Вот я вообще не понимаю, зачем было снимать этот фильм?! Лиш... Она сама не дает о себе забыть. Дрянь, а не человек! Мстительная, зависливая, подленькая!
15:50:20 12-02-2024
Когда же посадят рядом с Навальным эту обнаглевшую, распущенную лошадь???
15:57:24 12-02-2024
Гость (15:50:20 12-02-2024) Когда же посадят рядом с Навальным эту обнаглевшую, распущен... она вам что сделала? Очень интересно, повысила вам цены на ЖКХ, возраст пенсии, цены на яйца? Вы смотрите ее канал на ютуб? Читаете ее тексты или так за компанию обо..ть приятно.
15:55:48 12-02-2024
Жизнь собчачку не учит НИЧЕМУ! Гонор, понты, глупость и непрекрытая ненависть к людям в стране. Совсем НЕ ЕЁ стране!
16:17:15 12-02-2024
Гость (15:11:33 12-02-2024) хто??????????... Интернет Вам в помощь !
16:29:26 12-02-2024
Суд отклонит иск, т.к. у нее нет ни чести, ни достоинства, ни совести.
17:19:39 12-02-2024
Ей ничего не будет, в юридическом плане, то есть наказаний никаких. А вот пиар в данном случае, большой. Возможно самой сапчак и раскрученный.
17:32:49 12-02-2024
Обвинения в адрес Суханова журналистка назвала "бредом". "Что ж, вот так. Наш коммерческий директор Кирилл Суханов задержан. Говорят, за "вымогательство". Это просто бред, смех, нонсенс. Кирилл бизнесмен и наш рекламщик, я и вся моя редакция расцениваем это как очередное давление на журналистику в стране. К нам не за что докопаться, и это их бесит. Они постоянно задерживают моих журналистов. Теперь они взялись за Кирилла и шьют ему дело. Адвокат с ним на связи. Мы следим", — написала телеведущая в своём telegram-канале "Кровавая барыня" накануне вечером. "Не за что докопаться?" Они сегодня сядут, Собчак. А ты пойдёшь с НТВ судиться? Опять " не за что докопаться?"
17:44:09 12-02-2024
Про Крым она давно сказала, что считает Украинским !
17:52:56 12-02-2024
Ребята деньги вымогали? * Собчак кричала, это бред * И вот сегодня парням дали * Семь лет
13:29:36 14-02-2024
Правильно Ксюха, дави этих тварей