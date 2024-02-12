Собчак подаст в суд на НТВ из-за программ о ней

Канал сделал несколько выпусков, посвященных высказываниям ведущей

12 февраля 2024, 11:03, ИА Амител

Ксения Собчак / Фото: t.me/ksbchk

Блогер и ведущая Ксения Собчак будет подавать в суд на телеканал НТВ из-за передач о ней, которые вышли в эфир. Об этом сообщает РБК.

На НТВ показали выпуски передач "ЧП. Расследования" и "Новые русские сенсации", которые посвятили публичной и личной жизни Ксении Собчак. В описании одной из программ было сказано, что "многим кажется, что дочь видного государственного деятеля Анатолия Собчака недостойна фамилии своего отца".

Собчак отметила, что она не баллотируется в президенты, поэтому тратить на нее эфирное время нерационально. Она также заявила, что подаст в суд иски о клевете, защите чести и достоинства, а также об авторских правах на ее видеоролики.