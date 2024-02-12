В Дубае отменили концерт группы "Би-2"
По информации коллектива, это не повлияет на другие шоу в графике
12 февраля 2024, 09:15, ИА Амител
В Дубае отменили запланированный на 17 февраля концерт рок-группы "Би-2".
В телеграм-канале коллектив отметил, что деньги за билеты вернут покупателям в ближайшие дни, а отмена выступления не повлияет на другие предстоящие шоу.
Что стало причиной отмены концерта, музыканты не уточнили.
В 2023 году Минюст РФ внес солиста Би-2 Егора Бортника* в реестр иноагентов. Причиной стали его негативные высказывания против СВО, РФ и органов власти. После этого музыкант сообщил, что не вернется в Россию. По некоторым данным, группа обосновалась в Израиле.
В январе суд в Таиланде обязал каждого из участников рок-группы "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов (около 84 долларов) за выступление без разрешения.
* Признан иноагентом в Российской Федерации
09:28:44 12-02-2024
На вкус и цвет - товарища нет!
10:06:41 12-02-2024
Пусть бедуины шамана теперь слушают
10:30:56 12-02-2024
Гость (10:06:41 12-02-2024) Пусть бедуины шамана теперь слушают... А зачем бедуинам вообще русскоязычная музыка? Все русскоязычные музыканты выступают для русскоязычных жителей. Теперь всем этим "осуждателям" крепко ударили по карману) Традиционные страны их обитания не поддерживают их антироссийскую позицию. Зарабатывайте в других местах. Если получится) Очень рад, что у государства получилось повлиять на другие страны, и перекрыть кислород оппикам)
11:34:10 12-02-2024
Гость (10:30:56 12-02-2024) А зачем бедуинам вообще русскоязычная музыка? Все русскоязыч... Раньше говорили: не нравится валите из страны. Сейчас: не нравится - найдем и будите играть на ложках в местах не столь отдаленных
10:40:34 12-02-2024
слишком часто об этих особях пишут в последнее время. Они никому не интересны больше.
11:54:21 12-02-2024
горожанка (10:40:34 12-02-2024) слишком часто об этих особях пишут в последнее время. Они ни... а ты им ещё лично напиши об этом, а не только здесь :)
17:21:39 12-02-2024
Обосрались в своей стране, а на чужбине Нахрен не нужны никому. Разочарована, хотя песни нравятся их
23:09:08 12-02-2024
Импонирует музыка и манера исполнения этого коллектива! Но большего внимания и времени не достойны! Перелётыши-прыгуны, не больше того и, учитывая ситуацию с наркотой, пусть и лёгкой..., которую замяли и отпустили их, добрые русские. Холопы эстрады и бродяги без Отчизны!!!
21:35:47 13-02-2024
Я про этих песенных балаболов успел даже забыть
21:39:51 13-02-2024
Гость (10:06:41 12-02-2024) Пусть бедуины шамана теперь слушают... А ты слушай акселератора или этих горемык. Хотя тебе это вряд ли поможет