В Дубае отменили концерт группы "Би-2"

По информации коллектива, это не повлияет на другие шоу в графике

12 февраля 2024, 09:15, ИА Амител

Группа "Би-2" / Кадр из концертного видео группы на YouTube

В Дубае отменили запланированный на 17 февраля концерт рок-группы "Би-2".

В телеграм-канале коллектив отметил, что деньги за билеты вернут покупателям в ближайшие дни, а отмена выступления не повлияет на другие предстоящие шоу.

Что стало причиной отмены концерта, музыканты не уточнили.

В 2023 году Минюст РФ внес солиста Би-2 Егора Бортника* в реестр иноагентов. Причиной стали его негативные высказывания против СВО, РФ и органов власти. После этого музыкант сообщил, что не вернется в Россию. По некоторым данным, группа обосновалась в Израиле.

В январе суд в Таиланде обязал каждого из участников рок-группы "Би-2" выплатить штраф в размере 3 тыс. батов (около 84 долларов) за выступление без разрешения.

* Признан иноагентом в Российской Федерации