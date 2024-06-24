Социалисты назвали имя кандидата на выборы в алтайский парламент в сентябре

За единственное свободное место в АКЗС от партии будет бороться экс-депутат барнаульской думы

24 июня 2024, 12:15, Александра Черданцева

"Справедливая Россия" / Фото: пресс-служба партии

"Справедливая Россия – За правду" выдвинет на довыборы в Алтайское краевое Заксобрание Оксану Молодых. Об этом она рассказала корреспонденту amic.ru.

"Совет реготделения поддержал мою кандидатуру для выдвижения по 21-му округу АКЗС", – уточнила будущий кандидат.

Оксане Молодых 41 год. Она руководит общественной приемной депутата Госдумы Александра Терентьева в Алтайском крае. С 2017 по 2022 год была депутатом седьмого созыва Барнаульской городской Думы (а также последний год шестого созыва) от партии.

Как ранее сообщал amic.ru, изначально была информация, что на выборы от справедливороссов пойдет Евгения Боровикова. Она и сейчас депутат АКЗС, прошла в парламент в 2021 году по партийному списку. И при этом баллотировалась и как одномандатник по тому же 21-му округу. Но тогда в округе победил единоросс Иван Нифонтов. Весной 2024 года Евгения Боровикова объявила о желании снова побороться за этот мандат, но потом от этой идеи отказалась.

Округ № 21 – это часть Железнодорожного района Барнаула. Место стало вакантным после того, как Ивана Нифонтова назначили министром спорта в конце 2023 года.

Выборы единственного депутата пройдут в воскресенье, 8 сентября 2024 года. "Единая Россия" выдвигает главу компании "Газпром газораспределение Барнаул" Евгения Григоренко. КПРФ – Матиаса Деница, секретаря по агитационно-пропагандистской работе Барнаульского горкома КПРФ. Остальные партии пока не объявляли кандидатов.