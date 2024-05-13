Вместо Боровиковой. В Алтайском Заксобрании может появиться новый депутат

Депутат решила второй раз испытать силы в округе, где в прошлый раз проиграла нынешнему главе Минспорта Нифонтову

13 мая 2024, 16:20, ИА Амител

Евгения Боровикова / Фото: из личного архива депутата

Депутат Алтайского Заксобрания от "Справедливой России – За правду" Евгения Боровикова может отказаться от мандата, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на дополнительные выборы в региональный парламент осенью 2024 года. Об этом amic.ru сообщил источник в партии.

Депутат планирует выдвинуть кандидатуру по одномандатному округу № 21 (входит часть Железнодорожного района Барнаула). По нему Боровикова избиралась и на выборах 2021 года – тогда социалистка проиграла единороссу Ивану Нифонтову, однако все же получила заветный мандат по партсписку.

Кресло депутата по округу № 21 стало вакантным осенью 2023 года, когда Иван Нифонтов перешел на должность главы регионального Минспорта. Поскольку до окончания срока действия созыва парламента остается больше года, в регионе необходимо провести дополнительные выборы. Их должны объявить на ближайшей сессии парламента. Предварительно, голосовать за нового депутата барнаульцы будут 8 сентября 2024 года.

Вместе с единороссом Иваном Нифонтовым по округу № 21 шли: депутат АКЗС, экс-кандидат в губернаторы Евгения Боровикова (СРЗП, набрала 25,47%), Дмитрий Гришин (КПРФ, набрал 24,5%), Алексей Граф (ЛДПР, получил 8,28%), Андрей Ткаченко ("Яблоко", получил 5,14%). Явка по округу составила 35,42%.Сдать мандат Боровикову обязывает закон – по нему действующий депутат не может быть кандидатом в парламент. Поэтому в случае проигрыша на выборах социалистка потеряет кресло в АКЗС. Как сообщают источники amic.ru, соперниками Боровиковой по округу могут стать директор "Газпром газораспределение Барнаул" Евгений Григоренко ("Единая Россия"), директор частного колледжа "Тьютория" Игорь Странцов ("Новые люди"), активист от КПРФ Матиас Дениц.



Если Боровикова откажется от мандата, его должны передать кандидату, который шел следующим за ней по партсписку. На выборах 2021 года им был депутат БГД, помощник Боровиковой Захар Торычев. Впрочем, в партии отметили, что "они высоко оценивают его работу в думе и не намерены ослаблять фракцию".