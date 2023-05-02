Соцсети: барнаульцы перебегают через ж/д пути из-за сломанной лестницы

По словам местной жительницы, это единственная дорожка в этом месте

02 мая 2023, 12:10, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на сломанную лестницу, из-за чего теперь пешеходы вынуждены перебегать через ж/д пути, чтобы добраться до нужного места.

По словам женщины, речь идёт об участке рядом с железнодорожным мостом в районе пересечения Павловского тракта и проспекта Строителей.

"Уже две недели как провалилась лестница, это единственная пешеходная дорожка в этом месте. Люди вынуждены бегать через ж/д пути", – цитирует горожанку "Инцидент Барнаул".

Ранее в Барнауле упавшее дерево подняло припаркованный автомобиль.