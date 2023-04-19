Сокровища в "Пятёрочке": торговая сеть запустила акцию с челленджем в Likee

Редкие монеты принесут удачу своему владельцу

19 апреля 2023, 10:10, ИА Амител 4CQwVszH9pSaKxe7sGh

Акция в "Пятёрочке" / Фото: пресс-служба

Торговая сеть "Пятёрочка" запустила акцию "Магазин сокровищ", в рамках которой предлагает юным гостям собрать коллекцию уникальных монет. Акция будет проходить во всех магазинах с 18 апреля по 22 мая 2023 года.

Вперёд за сокровищами

В каждом магазине за покупки дарят необычные коллекционные монеты. Их можно использовать в качестве фишек в настольной игре, чтобы узнать, кто первым доберётся до острова "Пятёрочка". Или играть с друзьями, побрасывая вверх, стараясь набрать больше всех очков. Также можно использовать в качестве собственной валюты.

Всего в коллекции "Магазин сокровищ" 27 разных монет, среди которых одна редкая – фирменная от "Пятёрочки", а ещё три – от партнёров: сервиса Х5 Пакет, брендов Whiskas и Rexona. В каждой упаковке с редкой монетой находится специальный код, который необходимо зарегистрировать на сайте для участия в розыгрыше ценных призов.

Как собрать все монеты?

Необходимо совершить покупку в магазине торговой сети или воспользоваться сервисом "Пятёрочка Доставка". За каждые 600 рублей в чеке гость получит одну монетку.

Чтобы собрать полную коллекцию быстрее всех, можно приобретать товары-партнёры или активировать подписку на сервис Х5 Пакет – за это выдается дополнительная монета. Также "сокровище" можно купить отдельно за 64 рубля. Кроме того, в продаже доступен альбом с настольной картой-игрой для весёлых приключений с друзьями (за 349 рублей) и кошелёк для хранения монет в трёх цветах (за 299 рублей).

Онлайн-игра с призами в приложении

В мобильном приложении "Пятёрочка" появилась онлайн-игра "Магазин сокровищ", в которой можно выиграть реальные призы. В ней предусмотрено 55 уровней игры "три-в-ряд" разной сложности с большим количеством бонусов и препятствий. За прохождение уровней вы получаете различные призы от "Пятёрочки" и партнёров. Например, можно выиграть 45 дней подписки онлайн-кинотеатра "Иви" или до 5 тыс. дополнительных баллов на карту "Х5 Клуба".

А для тех, кто пройдет 35 уровней, предусмотрен розыгрыш более 190 суперпризов:

путешествия;

смартфоны;

планшеты;

наушники и многое другое.

Чтобы играть больше и повысить свои шансы на победу, необходимо совершать покупки в "Пятёрочке" с применением карты "Х5 Клуба". За каждые 600 руб. в чеке гость получит +1 виртуальную монету.

Челлендж в Likee

С 25 апреля в социальной сети Likee* запускается новый челлендж с призами для активных участников. Нужно активировать маску пирата, повторить танец под трек "Пятёрочки" и выложить видео с хештегом #МагазинСокровищ.

"Мы знаем, как любят и ждут наши гости с детьми акции с подарками-игрушками. В прошлом году подобная акция стала абсолютным лидером среди аналогичных, проводимых нами ранее, по количеству выданных игрушек на одного пользователя. Уверена, что "Магазин сокровищ" также понравится покупателям – и не только детям, но и их родителям, ведь такой акции с монетами раньше не было, это совершенно новая и увлекательная игра, которая поможет подарить ребёнку новое хобби и пробудить в нём дух приключений", – комментирует руководитель управления трейд-маркетинга торговой сети "Пятёрочка" Надежда Сидорова.

С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам его проведения, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на сайте.

*Likee ("Лайки") – социальная сеть, пользователи которой могут создавать и распространять короткие музыкальные видеоклипы.

Инфографика акции / Фото:

ООО "Агроторг"

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